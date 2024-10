Horóscopo: previsão para seu signo hoje, terça, 29 de outubro

Domina altas ciências, filosofia oculta, Teologia e artes liberais. Dá a facilidade de aprender o que se estuda; proporciona fisionomia e caráter agradáveis, e influi no gosto dos prazeres honestos. O gênio contrário domina ignorância, libertinagem e todas as más qualidades de corpo e alma. Quem é dominado por este anjo contrário, poderá explorar a boa fé dos amigos e familiares através da superstição.

O SANTO São Narciso

Não era judeu e teria nascido no ano 96. Eusébio narra que, em certo dia de festa, em que faltou o óleo das unções litúrgicas, Narciso mandou vir água de um poço e, com a bênção, a transformou em óleo. Conta também as circunstâncias que levaram Narciso a demitir-se das suas funções. Para se justificarem de um crime, três homens acusaram-no de ato infame. "Que me queimem vivo — disse o primeiro —, se eu minto". "E a mim, que me devore a lepra", disse o segundo. "E que eu fique cego", acrescentou o terceiro. Caluniado, Narciso saiu de Jerusalém em direção ao deserto. Os três caluniadores não tardaram a sofrer os castigos que tinham invocado. Alguns anos depois, Narciso reapareceu na cidade e retomou a diocese até os 119 anos. Faleceu cerca do ano de 212.