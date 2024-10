Mulheres atendidas na Casa da Mulher lançam livro sobre superação

Foto: AURÉLIO ALVES Casa da Mulher Brasileira recebe lançamento de livro com relatos de violência e superação

Nesta terça-feira, 29, às 10 horas, a Casa da Mulher Brasileira realiza lançamento de livro com 24 histórias de mulheres assistidas pelo equipamento.

Intitulado de "Após a Morte do Conto de Fadas a ressurreição", a obra aborda o tema da violência doméstica sob o olhar das vítimas.

O trabalho publicado é fruto de uma oficina de escrita afetuosa que acontece no espaço sob a idealização da jornalista e escritora Mirelle Costa, responsável pelo projeto.

“Acho que o ponto principal dessa formação é mostrar que a escrita precisa ser acessível. Todas temos uma voz e muito a dizer”, destaca a idealizadora.

Ela explica que o projeto contou com quatro oficinas ministradas de forma presencial na Casa da Mulher Brasileira e algumas aulas online disponibilizadas no Youtube.

“Apresentei alguns tipos de escrita a elas, que entenderam como nasce a sua própria escrita. A cada aula, elas foram se descobrindo e se tornando mais confiantes”, complementa.

Além de Mirelle Costa e participantes da oficina, o livro conta com a capa do designer Gabriel Lopes e leitura crítica e revisão ortográfica do jornalista Julião Júnior. O cordel da contracapa é da cordelista Jullie Oliveira.

Os títulos das produções foram baseados nos desabafos em sala de aula, durante a experiência da oficina de escrita.

Introduzindo os textos com as frases "Limpando as vestes da alma", "Até o vento me doía", "Vencendo a dependência", "A Barbie é de plástico, eu sou de Verdade" e "Por que eu" o livro reúne as histórias de superação.

O impacto da coletânea

Apesar da publicação dos relatos, os nomes das mulheres foram preservados. Por isso, todas as alunas da oficina de escrita criaram seus pseudônimos para a produção do livro.

Para Luz, uma das autoras dos textos, expressar seus sentimentos através das palavras foi uma importante experiência, assim como poder ajudar outras mulheres que enfrentam esse tipo de violência.

"Participar deste projeto foi uma experiência incrível. Nunca imaginei poder colocar no papel o que passei em um relacionamento tóxico, e, melhor ainda, na companhia de outras mulheres que também passaram por momentos difíceis, mas que nunca desistiram de seguir”, enfatizou

“Jamais imaginei poder lançar um livro contando minhas experiências e, assim, inspirar outras mulheres a se levantarem e saberem que nós somos mais fortes, unidas, e que não estamos sozinhas", frisa Luz.

A obra foi desenvolvida para publicação digital, como prevista no Edital para as Artes, da Prefeitura de Fortaleza. Devido ao resultado da produção, a equipe decidiu desenvolver versão física, com publicação independente.

“O livro é pesado, não nego. Possui inúmeros gatilhos, mas todas as histórias trazem recomeço e esperança. São 24 textos escritos por 11 escritoras. Algumas escreveram mais de um, pois ficaram empolgadíssimas e, principalmente, com interesse de que existam mais incentivos como esse”, destaca Mirelle.

A idealizadora faz um convite para a participação do público no evento de lançamento e aponta as expectativas das escritoras para esta terça-feira, 29. “As meninas estão na expectativa para o evento, pois é um reconhecimento. Do tanto que as ouvi, a frase que mais se repetiu foi: ‘Eu quero ajudar outras mulheres através da minha história", conclui.



