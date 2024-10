Programação oficial dos espaços

A Secretaria da Cultura de Fortaleza também compartilhou dados sobre atual ocupação e acesso aos demais equipamentos. Confira:

Biblioteca Pública Municipal Cristina Poeta

Aberta ao público de segunda a sexta-feira, das 8 às 17 horas.

Recebe atividades como: comemoração das datas comemorativas; leitura compartilhada; contação de história; oficinas de artesanato; oficina de pintura livre; concurso de redação BCP, escambo literário; empréstimo de livros; pesquisas educacionais via Internet através de computadores disponíveis no Telecentro; visita guiada e exposição de cordéis. Também tem parcerias com o CRAS Antônio Bezerra (Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos) e a Polícia Militar (Atividade física com os idosos)

Biblioteca Pública Municipal Dolor Barreira

Aberta ao público de segunda a sexta-feira, das 8 às 17 horas.

Possui programação fixa de contação de histórias e do projeto Biblioteca Além do Espaço Físico: mediante agendamento. Oferta os seguintes serviços: empréstimo de livros, sala de estudo, Centro de Referência LGBT Janaína Dutra, Cine Trash (todas as sextas-feiras, às 18 horas) Quadrinhos em Debate e o Mercado Geek- Feira Livre de Gibis (todo segundo sábado do mês).

Biblioteca Pública Municipal Herbênia Gurgel

Aberta ao público de segunda a sexta-feira, das 8 às 17 horas.

Voltado para o público infanto-juvenil, possui programação fixa que inclui empréstimo de livros, pintura livre, parquinho, brinquedoteca, telecentro (espaço com acesso a computadores e internet disponibilizado para pesquisas escolares) e programação mensal que envolve roda de leitura, oficina criativa, contação de história, apresentações artísticas e culturais, gincana, cine e outros.

Centro Cultural Belchior

Aberto ao público de terça a sábado, das 9 às 21 horas. Sextas e sábados recebe programação musical.

Localizado na emblemática Praia de Iracema, em Fortaleza, o Centro Cultural Belchior (CCBel), também conhecido como a Casa de Praia da Música, é um espaço dedicado à cena musical e artística da região. Recebendo e promovendo eventos de diversas linguagens artísticas como literatura, dança, circo, artes visuais e teatro, o local se consolidou como um importante ponto de encontro para artistas e apreciadores da arte.

Centro Cultural Casa do Barão de Camocim

Aberta o público de terça a sexta, das 10 às 16 horas, e aos sábados, das 10 às 15 horas.

O espaço abriga diversas exposições de arte, incluindo o renomado Salão de Abril. Tombada como Patrimônio Histórico-Cultural em 2007, a Casa passou por reformas em 2017, que preservaram seu valor simbólico, histórico e contemporâneo, consolidando-a como um importante centro cultural para Fortaleza. Atualmente, abriga a exposição Através do Fio, que fica disponível para visitação até o dia 25 de outubro.

Mercado dos Pinhões

Reformado e preservado, recebeu, até setembro deste ano, às sextas-feiras, a programação do projeto Giro Cultural. Além disso, também é um espaço que pode ser utilizado para demais eventos da comunidade, mediante autorização da Secultfor".

Mercado Cultural dos Pinhões

"Inaugurado em 2017, como anexo do atual Mercado dos Pinhões, o equipamento recebe toda terça-feira, das 5h30 às 13 horas, a Feira ADAO (Associação para o desenvolvimento da agropecuária orgânica), um evento semanal dedicado à venda de produtos orgânicos, que se tornou uma tradição em Fortaleza. Além disso, o Mercado também é aberto ao público no período da noite, de 18 às 22 horas, quando se pode desfrutar da gastronomia local.

Passeio Público

A programação cultural do Passeio gira em torno do quiosque que funciona como café-restaurante e é aberto ao público, diariamente, para almoço. Aos sábados, a partir de meio-dia, a tradicional feijoada com música instrumental é sucesso de público e crítica. Aos domingos, famílias inteiras podem aproveitar a manhã para curtir a programação do Piquenique, que a cada edição oferece diferentes atrações.

Mediante autorização da Secultfor, o espaço também é utilizado para eventos.