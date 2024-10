Programe-se: confira agenda cultural desta terça-feira, 29 de outubro (29/10)

Foto: Rômulo Cesar/ Divulgação Ceará Fashion Week

Começa nesta terça-feira, 29, a 6ª edição do Ceará Fashion Week 2024, um dos principais eventos da moda nacional. A programação inclui palestras e fomentação das principais marcas de vestimentas do país. Neste primeiro dia, haverá desfile universitários dos alunos da UniAteneu e de estilistas como Elizabeth Lima, Azzejo, Bela Missy e Samarella. Também na estreia, haverá um desfile da Fashion Talks Pride Creators com o tema "Moda, Tendências e Internet".

Quando: terça-feira, 29, a partir das 17 horas

terça-feira, 29, a partir das 17 horas Onde: BS Design Towers (av. Desembargador Moreira, 1300 - Aldeota)

BS Design Towers (av. Desembargador Moreira, 1300 - Aldeota) Quanto: R$ 25, vendas pelo Sympla









Ilustração

A Biblioteca Estadual do Ceará (Bece) organiza para esta terça-feira, 28, uma atividade de ilustração destinada a crianças com Paula Iemanjá e Rafael Limaverde. A programação acontece na Casa Sol Nascente e tem como intuito desenvolver desenhos com o público a partir das sugestões dos pequenos, que devem exercitar a sua imaginação.

Quando: terça-feira, 29, às 15 horas

terça-feira, 29, às 15 horas Onde: Casa Sol Nascente (av. Alberto Craveiro, 2222 - Castelão)

Casa Sol Nascente (av. Alberto Craveiro, 2222 - Castelão) Gratuito









Música e Comportamento

O professor Marcos Leonel participa nesta terça-feira, 29, da roda de conversa sobre música e comportamento organizada pela Vila da Música. A programação acontece no auditório da EEEP Governador Virgílio Távora, no Crato, e debate a música de Chico Buarque, Gilberto Gil e Caetano Veloso e a relação delas com comportamento e interação social.

Quando: terça-feira, 29, das 8 às 9 horas

terça-feira, 29, das 8 às 9 horas Onde: EEEP Governador Virgílio Távora (Rua Pergentino Silva, SN, Seminário - Crato)

EEEP Governador Virgílio Távora (Rua Pergentino Silva, SN, Seminário - Crato) Gratuito









Semana do Livro

Nesta terça-feira, 29, acontece no Sesc Ceará programação gratuita e aberta ao público para celebrar a Semana do Livro e da Biblioteca. Com atividades que tem por intuito despertar a paixão pelos livros, o dia se divide em duas palestras sobre escritas dissidentes na periferia de Fortaleza e respectivas oficinas após cada debate.

Quando: terça-feira, 29, a partir de 9 horas

terça-feira, 29, a partir de 9 horas Onde: Sesc Fortaleza (R. Gen. Clarindo de Queiroz, 1740 - Centro)

Sesc Fortaleza (R. Gen. Clarindo de Queiroz, 1740 - Centro) Gratuito





Pasárgada

Com Dira Paes, Humberto Carrão e Cássia Kis no elenco, o drama Pasárgada está em cartaz até esta terça-feira, 1º. O filme, que foi selecionado para o 52º Festival de Cinema de Gramado, conta a história de uma bióloga especializada em aves que segue a vida solitária em sua pesquisa na floresta da Mata Atlântica. Sua vida muda após ela conhecer um jovem guia que fala a língua dos pássaros e a faz refletir sobre ancestralidade e dilemas profissionais.

Quando: terça-feira, 29, às 15h50min

terça-feira, 29, às 15h50min Onde: Cinema do Dragão (rua Dragão do Mar, 81 - Praia de Iracema)

Cinema do Dragão (rua Dragão do Mar, 81 - Praia de Iracema) Quanto: R$ 5 (meia-entrada) e R$ 10 (inteira), vendas em Ingresso.com