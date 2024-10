Globo compra doramas para serem exibidos no streaming em 2025

Foto: CJ ENM/Divulgação Dorama "Twinkling Watermelon" será exibido no Globoplay em 2025

Em 2025, o Globoplay e a TV assinatura da Globo receberão em sua grade de programação os famosos doramas — as novelas asiáticas.

O grupo de comunicação fechou um acordo com a CJ ENM, empresa sul-coreana responsável por produzir a maioria dos dramas.

Segundo a coluna Outro Canal, do site F5 (Folha de S. Paulo), a CJ ENM confirmou que um dos doramas de sucesso em 2023, “Twinkling Watermelon”, foi adquirido no negócio.

Confira enredo do novo dorama da Globo

A produção, inédita no Brasil, será dublada. A trama de “Twinkling Watermelon” acompanha a história de Ha Eun-Gyeol, um garoto que tem um talento natural para a música.

Ele viaja para o passado, parando em 1995 e encontrando seu pai, Ha Yi, quando este tinha 18 anos de idade. Após se tornarem próximos, eles montam uma banda, e Ha Eun descobre que o interesse do pai com o grupo era para conquistar uma garota do colégio pela qual é apaixonado.

No entanto, o jovem tem uma missão: juntar o pai com sua mãe, Yoon Cheong-Ah. Caso não consiga, ele não nascerá futuramente.

Este dorama deve ser exibido na TV por assinatura e no Globoplay em 2025. Ainda no próximo ano, o streaming receberia em seu catálogo ao longo dos meses mais três produções sul-coreanas.



O primeiro contato da emissora com a cultura sul-coreana foi na atual novela das 19 horas, "Volta por Cima", que traz um núcleo inspirado nesse tema.

Nele, a personagem Tati se interessa por Jin Kown, um garoto de origem sul-coreana que apareceu no bairro em que mora buscando emprego. A jovem o enxerga como um dos famosos idols das novelas e grupos musicais.