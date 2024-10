Horóscopo: previsão para seu signo hoje, quarta, 30 de outubro

Domina o amor, a fama, as ciências, as artes e a fortuna. Faz procurar estas coisas, dando altas aspirações e o talento necessário para chegar à celebridade. O gênio contrário provoca a ambição e o orgulho e leva as pessoas a procurarem a fortuna por meios ilícitos. A pessoa sob a influência deste anjo contrário, será célebre por usar a força do "inverso" da potência dos anjos, para atender somente a seu egoísmo e interesses próprios.

O SANTO São Frumêncio

Nasceu em Tiro da Fenícia. Quando menino, junto com o irmão Edésio, acompanhava o filósofo Merópio numa viagem às Índias. A embarcação foi assaltada no Mar Vermelho e os dois foram levados como escravos para a Etiópia. Edésio foi nomeado copeiro e Frumêncio administrador dos bens do reino. Os irmãos começaram a proteger os mercadores cristãos de passagem pela região e, com a permissão de construírem uma igrejinha, começaram a evangelizar o povo. Passados 20 anos, puderam voltar à pátria e visitar parentes. Frumêncio caminhou para partilhar com Santo Atanásio as maravilhas do ressuscitado na Etiópia e a necessidade de sacerdotes e um bispo. Atanásio, admirado, nomeou-o bispo da Etiópia. Frumêncio morreu no ano 380.