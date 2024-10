Programe-se: Confira agenda cultural de quarta, 30 de outubro (30/10)

Foto: Rodrigo Rocha/ Divulgação Ceará das Danças e Tradições

O Centro Cultural do Banco do Nordeste (CCBNB) é palco nesta quarta-feira, 30, para apresentações de diferentes linguagens artísticas. Às 12 horas, o espaço recebe o espetáculo de dança "Ceará das Danças e das Tradições", seguido da peça "Festa do Idoso", às 14 horas. Às 19 horas, o equipamento celebra a literatura com o "Sarau Som das Letras" e a música com a Caravana Cultural.

Quando: quarta-feira, 30, a partir das 12 horas

quarta-feira, 30, a partir das 12 horas Onde: CCBNB (R. Conde d'Eu, 560 - Centro)

CCBNB (R. Conde d'Eu, 560 - Centro) Gratuito

Mais inf.: @ccbnb_fortaleza

Pedra . Palavra . Ocasião . Tempo

O Teatro Morro do Ouro recebe nesta quarta, 30, "Pedra Palavra Ocasião Tempo". Como inspiração para a montagem, há o provérbio "Há 4 coisas irrecuperáveis: a pedra, depois de atirada; a palavra, uma vez proferida; a ocasião, quando perdida; o tempo, depois de passado".

Quando: quarta-feira, 30, às 19 horas

quarta-feira, 30, às 19 horas Onde: TJA (Rua Liberato Barroso, 525 - Centro)

TJA (Rua Liberato Barroso, 525 - Centro) Gratuito, com distribuição pelo Sympla

Mais informações: @tja.theatrojosedealencar





Show Tributo

Nesta quarta-feira, 30, acontece o show de Tributo a Chico Buarque, Caetano e Gilberto Gil na Vila da Música, equipamento estadual localizado no Crato. A música será apresentada pelos alunos do segundo ano do Curso Técnico em Regência, da Escola de Educação Profissional Governador Virgílio Távora. Com entrada gratuita, o espetáculo é composto por 42 alunos.

Quando: sexta-feira, 30, às 19 horas

sexta-feira, 30, às 19 horas Onde: Auditório Izaira Silvino - Vila da Música (Av. José Horácio Pequeno, 1335-1367 - Belmonte, Crato)

Auditório Izaira Silvino - Vila da Música (Av. José Horácio Pequeno, 1335-1367 - Belmonte, Crato) Gratuito

Mais informações: @viladamusicace



Pai Centro, Mãe Ferreira

A Biblioteca Estadual do Ceará realiza nesta quarta-feira, 30, mais um evento do projeto "Acervo em Evidência". A roda de conversa investiga a prática da performance popular na Praça do Ferreira, de modo a debater como as pessoas usam seus corpos para expressar suas percepções.

Quando: quarta-feira, 30, às 17 horas

quarta-feira, 30, às 17 horas Onde: Biblioteca Estadual do Ceará (Av. Pres. Castelo Branco, 255 - Moura Brasil)

Biblioteca Estadual do Ceará (Av. Pres. Castelo Branco, 255 - Moura Brasil) Gratuito

Mais inf.: @bece_bibliotecaestadualdoceara

Quando Eu Me Encontrar

A Escola Porto Iracema das Artes realiza nesta quarta-feira, 30, um debate sobre o longa-metragem cearense "Quando Eu Me Encontrar", de Michelline Helena e Amanda Pontes. O evento é gratuito e conta com participação da Amanda e do coordenador do programa de Formação Básica da Porto Iracema das Artes, Edilberto Mendes.