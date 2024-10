Dia das Bruxas: veja onde curtir festas de Halloween em Fortaleza

Foto: Arthur Henrique/Divulgação Superbanda

Comemorado no dia 31 de outubro, o Dia das Bruxas, também chamado de Halloween, é o momento ideal para apostar nas fantasias aterrorizantes, maquiagem detalhada e looks exagerados para aproveitar as festas ouvindo músicas de diversos estilos.

Em Fortaleza, bares, restaurantes e casas de shows promovem uma programação especial de Dia das Bruxas que vai animar o público de quinta-feira, 31 de outubro, a sábado, 2 de novembro.

Do Centro à Sabiaguaba, inúmeras festas vão premiar as melhores fantasias com desconto em bebidas e ingressos para eventos, incentivando que os clientes não tenham medo de se aventurarem na temática sombria.

Saiba onde terá festas de Halloween em Fortaleza:

Quinta-feira, 31 de outubro

Halloween Party do Hoots

Com: Overnight, Madcat, DJ Sávio Machado



Overnight, Madcat, DJ Sávio Machado Quando: a partir das 17 horas



a partir das 17 horas Onde: Hoots Gastropub (avenida Des. Moreira, 125 - Meireles)



Hoots Gastropub (avenida Des. Moreira, 125 - Meireles) Mais informações: @hootsgastropub



Scary Zúque

Com: Lucas BMR, DJ Rudek e Superbanda



Lucas BMR, DJ Rudek e Superbanda Quando: a partir de 18 horas



a partir de 18 horas Onde: Zúque Drink Bar (rua Delmiro Gouveia, 1168 - Varjota)



Zúque Drink Bar (rua Delmiro Gouveia, 1168 - Varjota) Mais informações: @zuquedrinkbar

Quinta Fantasy

Com: DJ Estácio Facó, Matutos do Sertão e Iara Pamella



DJ Estácio Facó, Matutos do Sertão e Iara Pamella Quando: a partir das 18 horas



a partir das 18 horas Onde: Floresta Bar (avenida Santos Dumont, 1788 - Aldeota)



Floresta Bar (avenida Santos Dumont, 1788 - Aldeota) Quanto: R$ 25



R$ 25 Vendas: Sympla



Sympla Mais informações: @floresta_bar

Hallowfest - Budega Astral

Com: El Bocon Music



El Bocon Music Quando: às 19 horas



às 19 horas Onde: Budega do Raul (rua antônio de castro, 530 - Cidade dos Funcionários)



Budega do Raul (rua antônio de castro, 530 - Cidade dos Funcionários) Quanto: R$ 10



R$ 10 Vendas: Outgo



Outgo Mais informações: @budegadoraul

Halloween do 5Pub

Com: Draft Trio, Amanda Alves e Red Chess



Draft Trio, Amanda Alves e Red Chess Quando: a partir das 20 horas



a partir das 20 horas Onde: Pub 5 Elementos (rua Ana Bilhar, 1180 - Varjota)



Pub 5 Elementos (rua Ana Bilhar, 1180 - Varjota) Mais informações: @5elementoscervejariaepub



@5elementoscervejariaepub Reservas: (85) 98505-5505

Cantora cearense Amanda Alves participa da festa de Halloween do Pub 5 Elementos Crédito: Jeovane Brito/Divulgação

Sexta-feira, 1º de novembro

Relloween

Com: Bill Browne Music



Bill Browne Music Quando: a partir das 17 horas



a partir das 17 horas Onde: Relativo Bar (rua Prof. Dias da Rocha, 560 - Meireles)



Relativo Bar (rua Prof. Dias da Rocha, 560 - Meireles) Quando: R$ 15 (couvert)



R$ 15 (couvert) Mais informações: @relativobar

Halloween do Seu Dedé

Quando: às 17 horas



às 17 horas Quanto: R$ 20 (couvert)



R$ 20 (couvert) Onde: Seu Dedé Botequim (avenida Pontes Vieira, 1700 - São João do Tauape)



Seu Dedé Botequim (avenida Pontes Vieira, 1700 - São João do Tauape) Mais informações: @seudedeoficiall

Halloween É Sim!

Quando: das 18 horas às 3 horas



das 18 horas às 3 horas Onde: É Sim Comer e Beber (rua Waldery Uchoa, 235 - Benfica)



É Sim Comer e Beber (rua Waldery Uchoa, 235 - Benfica) Mais informações: @esim.comerebeber

Hallowfest - RaulLoween

Com: DJ Letícia, Banda SK85 e DJ Fennix



DJ Letícia, Banda SK85 e DJ Fennix Quando: às 19 horas



às 19 horas Onde: Budega do Raul (rua Antônio de Castro, 530 - Cidade dos Funcionários)



Budega do Raul (rua Antônio de Castro, 530 - Cidade dos Funcionários) Quanto: R$ 15



R$ 15 Vendas: Outgo



Outgo Mais informações: @budegadoraul

Fica, Vai ter Pop! de Halloween

Com: DJ Caique Meirelles



DJ Caique Meirelles Quando: às 22 horas



às 22 horas Onde: Valentina Club (rua Senador Pompeu, 1252 - Centro)



Valentina Club (rua Senador Pompeu, 1252 - Centro) Quanto: a partir de R$ 50



a partir de R$ 50 Vendas: Outgo



Outgo Mais informações: @ficavaiterpop

Bloco Mambembe, com Mulher Barbada e Deydianne Piaf, participa da festa de Halloween da Arena de Los Muertos Crédito: Micaela Menezes/Divulgação

Sábado, 2 de novembro

Arena de Los Muertos

Com: Bloco Mambembe, Banda Reite, DJ Saulo, Dj Morr e DJ Dino



Bloco Mambembe, Banda Reite, DJ Saulo, Dj Morr e DJ Dino Quando: das 16 horas às 22 horas



das 16 horas às 22 horas Onde: Arena Iracema (avenida Monsenhor Tabosa, 388 - Centro)



Arena Iracema (avenida Monsenhor Tabosa, 388 - Centro) Quanto: a partir de R$ 20



a partir de R$ 20 Vendas: Sympla



Sympla Mais informações: @arenairacema

Caldeirão Temperado

Com: Belinho, Superbanda e DJ Marcos BDR



Belinho, Superbanda e DJ Marcos BDR Quando: às 16 horas



às 16 horas Onde: Tempero do Mangue (rua Valdir Bezerra, 100 - Sabiaguaba)



Tempero do Mangue (rua Valdir Bezerra, 100 - Sabiaguaba) Quanto: a partir de R$ 25



a partir de R$ 25 Vendas: Sympla



Sympla Mais informações: @temperodomangue

Happy Halloween

Com: Banda Red Chess, Yrden e DJ Gabriel



Banda Red Chess, Yrden e DJ Gabriel Quando: a partir das 18 horas



a partir das 18 horas Onde: House Garden Pub (Rua Doutor José Lino, 126, Varjota)



House Garden Pub (Rua Doutor José Lino, 126, Varjota) Quanto: R$ 20



R$ 20 Vendas: Outgo

Outgo Mais informações: @housegardenpub

Hallowfest - As Caveiras se Divertem

Com: DJ AK, Vnni, DJ Lucas e DJ Babita



DJ AK, Vnni, DJ Lucas e DJ Babita Quando: às 19 horas



às 19 horas Onde: Budega do Raul (rua Antônio de Castro, 530 - Cidade dos Funcionários)



Budega do Raul (rua Antônio de Castro, 530 - Cidade dos Funcionários) Quanto: R$ 15



R$ 15 Vendas: Outgo



Outgo Mais informações: @budegadoraul

Dia de Los Muertos do Snake

Com: Plastique Noir e Gothiel



Plastique Noir e Gothiel Quando: a partir das 19 horas



a partir das 19 horas Onde: Snake Bar (avenida Carapinima, 1994 - Benfica)



Snake Bar (avenida Carapinima, 1994 - Benfica) Quanto: R$ 15



R$ 15 Mais informações: @snakebar2020

Dia de Los Muertos no The Bar

Com: Los Gringos



Los Gringos Quando: das 19 horas às 3 horas



das 19 horas às 3 horas Onde: The Bar Pub (avenida Lineu Machado, 1514 - Jóquei Clube)



The Bar Pub (avenida Lineu Machado, 1514 - Jóquei Clube) Quanto: R$ 15



R$ 15 Vendas: Sympla



Sympla Mais informações: @thebarpub

Grunge Invasion II - Edição Halloween

Com: Seattle Nights, Banda Silvana, Nirvsin Chains, Neonrama Banda, KVO



Seattle Nights, Banda Silvana, Nirvsin Chains, Neonrama Banda, KVO Quando: às 19 horas



às 19 horas Onde: Casarão do benfica (avenida Carapinima, 1884 - Benfica)



Casarão do benfica (avenida Carapinima, 1884 - Benfica) Quanto: R$ 12



R$ 12 Vendas: Sympla



Sympla Mais informações: @casaraobenfica

Halloween dos Mortos