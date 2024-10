Entorno do Dragão do Mar ganha nova boate com missão de reviver boemia

Foto: FERNANDA BARROS FORTALEZA-CE, BRASIL, 29-10-2024: Guia Vida&Arte sobre o Fuzuê Club, no Dragão do Mar. Na foto, o proprietário, Rafael, e os demais donos. (Foto: Fernanda Barros/ O Povo)

A festa depois da festa. Esse é o significado de "After Party", termo original do inglês, que surgiu em Londres. Ainda em meados dos anos 1960, o também chamado de "after hours" era o momento em que as baladas da época fechavam, geralmente às 5 horas da manhã. Os artistas aproveitavam para se reunir para beber e relaxar depois dos shows realizados.



Como os fãs e o público haviam ido para casa, era onde esses grupos poderiam de fato festejar. O pós-festa só se consolidou como um evento propriamente a partir da década de 1970, com loft do DJ David Mancuso, na Broadway, que funcionava como um club fechado em Nova Iorque. O conceito se popularizou de tal forma que virou algo oficial e patrocinado por grandes marcas, como o after da Variety, que acontece após a cerimônia do Oscar.

Com a mesma premissa, surge o Fuzuê Club, fundado por Rafael Santiago. "Surgiu dos Afters no Fuzuê Bar, que iniciamos em maio com vários eventos às sextas e sábados e pausamos em setembro, quando vimos a necessidade de atender nosso público que procurava por festas noturnas com uma pista dançante", explica o também proprietário do Fuzuê Bar.

O espaço pretende trazer uma "energia diferente" para o Centro Dragão Mar de Arte e Cultura (CDMAC). "Com dedicação total a entender nosso público e focados na experiência que ele deve ter com o Club", alega Rafael. A inauguração da casa está prevista para acontecer na próxima sexta-feira, 1º de novembro, às 22 horas.

A programação inicia com Fuzuê Convida: Voyage e Bateu. Duas festas já conhecidas na cena da noite fortalezense. A primeira é fruto de um projeto discotecário criado em 2019, pelos DJs Estácio Facó e Maarji, dois apaixonados pela sonoridade experimental e pop dos anos 1980. Além disso, a Voyage é conhecida por ser uma festa itinerante e transitar em diversos espaços da Cidade, públicos ou privados.

Já a Bateu surgiu em 2016, idealizada pelo DJ Lucas Ribeiro, sua atual Ludmila Masih e o designer gráfico Ray Zaranza. O objetivo da festa é poder testar sons diferentes. Hoje, a festa possui formatos distintos como a "Bateu com Fritas", "Baile da Bateu", focada em funk e ainda a "Bateuzinha", para público reduzido.

A escolha da agenda é um modo de mostrar ao público a que o Fuzuê Club veio. "Queremos proporcionar lembranças únicas na memória de cada um. Nosso grande diferencial, sem dúvidas, será a constante adequação e otimização do nosso espaço, focado na experiência", ilustra. O estabelecimento ocupa o mesmo espaço antes destinado ao Gandaia Club e que, até 2017, abrigou o Amici's Bar.



Abrigar a casa na região do CDMAC foi outra decisão intencional do empresário. "Enxergamos a região do Dragão do Mar, como o espaço mais adequado para movimentar a boêmia da nossa cidade. E é por isso que vamos insistir nessa ocupação, com liderança, respeito e compromisso com todos", conta.



Entre os desafios enfrentados para fazer o Fuzuê acontecer, a captação de recursos foi o principal deles, segundo Rafael. "Tirar um projeto do papel é sempre uma combinação de planejamento rigoroso, adaptação contínua e trabalho em equipe para superar esses desafios e transformar uma ideia em realidade".

A expectativa com o novo empreendimento, para o proprietário, é torná-lo um ícone da noite cearense. "Estamos dispostos a fazer uma linda história de representatividade para nosso Estado, tal qual o antigo Órbita Bar, que fez uma legião de fãs e foi um verdadeiro palco de muitas histórias vividas".

