Festival Internacional de Circo do Ceará inicia programação gratuita; veja horários

Foto: Thiago Barcelos/Divulgação Família Montes Moraes se apresentam no 10º Festival Internacional de Circo do Ceará

Em 2024, o Festival Internacional de Circo do Ceará chega ao marco simbólico da 10ª edição. Como celebração, a organização do evento programou um circuito por dez cidades do Estado, cuja primeira etapa foi realizada entre julho e agosto.

Nesta sexta-feira, 1º de novembro, o Theatro José de Alencar (TJA), em Fortaleza, recebe a abertura do Circuito 2, marcando o início da itinerância pelos outros quatro municípios: Aquiraz, São Gonçalo do Amarante, Paracuru, Itapipoca e Sobral.

A cerimônia de abertura do evento contará com apresentações — atrações locais e internacionais — e uma homenagem às famílias tradicionais do circo de lona. Elas estarão representadas pela família Brasil, com o Mestre Palhaço Pimenta, Mestre Círio Brasil e Wanderson Brasil (palhaço Baratinha), que entrarão em cena no palco.

Wanderson, que representa a terceira geração da família, conta já ter nascido no circo, atuando desde criança como palhaço e participando de festivais. "No circo tradicional tem muito essa questão de passar de pai para filho, de avô para neto. Sempre vemos e queremos reproduzir, como se fosse um espelho", explica.

As famílias tradicionais do circo de lona são aquelas que moram nas tendas itinerantes, sem ter uma casa fixa. Os novos integrantes costumam nascer e crescer em meio a essa constante mudança, trabalhando desde cedo com a arte. A filha de Wanderson, por exemplo, já trabalha como a palhaça Bonequinha, sendo a quarta geração da família.

"Quando um festival dá importância, porque (a participação) não foi inscrição, foi convite, mostra que eles estão dando importância para a história do circo tradicional no Ceará, pois somos cearenses. Para nós, de família tradicional, isso é uma valorização imensa", desenvolve.

Festival Internacional de Circo do Ceará bate recorde de inscrições

Por falar em inscrição, o evento recebeu seu maior volume de propostas em dez anos de trajetória, revela Giza Diógenes, diretora do festival. Ao todo, foram recebidas 646 inscrições e selecionadas 70 atrações para completar os dois circuitos. Artistas do Ceará, São Paulo e até da França compõem a lista.

Giza defende que essa pluralidade permite uma troca de experiências e conexões entre os artistas cearenses e os de outros territórios. "É importante para eles esses momentos de troca, de assistir aos outros espetáculos, fazer as oficinas e criar relações até de trabalho. Eles conhecem um grupo que faz festival em outro lugar e fazem uma ponte, depois vão circular por lá", exemplifica.

A diretora também destaca a importância da itinerância do Festival de Circo, circulando em diferentes espaços de Fortaleza, mas o levando para outras cidades do Estado.

"É uma forma de democratizar o acesso à cultura. Quando fazemos uma atividade dentro de um equipamento público da Capital, sabemos que ele ficará restrito àquele local. Mas quando propomos uma itinerância, principalmente em espaços abertos, praças, é mais fácil as pessoas acessarem aquela programação", argumenta.

O interesse das pessoas, por exemplo, pode ser visto em Aquiraz. A cidade esteve no primeiro circuito do evento, no entanto, devido ao sucesso do projeto no local, a gestão municipal pediu que eles retornassem na segunda parte.

"Outra coisa que gostaríamos nessa 10ª edição era rever grupos que já passaram pelo festival, principalmente nas primeiras edições. Então, estão vindo companhias que se apresentaram na primeira edição ou que fazia algum tempo que não vinham", detalha.

O Latin Duo, da Argentina/Peru, é um dessas companhias que estiveram no início do evento, mas não haviam retornado para uma segunda edição. Rodrigo Moller, um dos integrantes da dupla, afirma que o público cearense pode esperar um espetáculo bem cômico e com momentos improvisados, trazendo música ao vivo e acrobacias.

"(Queremos) compartilhar com os artistas que vão esse ano, com os produtores e organizadores do festival, e, mais que tudo, com o público cearense, nosso espetáculo", conta, acrescentando que é uma apresentação "muito diferente" do que a primeira vez que estiveram em Fortaleza.

E conclui: "O público brasileiro é muito gostoso, participativo e gosta de rir. Gostamos muito da plateia brasileira, é muito viva e generosa. Gostamos de (se apresentar) no País, compartilhando o espetáculo e o crescimento da nossa arte".

Festival Internacional de Circo do Ceará

Quando: sexta-feira, 1º, às 16 horas (abertura do evento)

sexta-feira, 1º, às 16 horas (abertura do evento) Onde: Theatro José de Alencar (rua Liberato Barroso, 525 - Centro)

Theatro José de Alencar (rua Liberato Barroso, 525 - Centro) Gratuito

2º dia

Quando: sábado, 2, às 17 horas

sábado, 2, às 17 horas Onde: Praça Verde do Centro Dragão do Mar (rua Dragão do Mar, 81 - Praia de Iracema)

Praça Verde do Centro Dragão do Mar (rua Dragão do Mar, 81 - Praia de Iracema) Gratuito

3º dia

Quando: domingo, 3, às 17 horas

domingo, 3, às 17 horas Onde: Praça Verde do Centro Dragão do Mar (rua Dragão do Mar, 81 - Praia de Iracema)

Praça Verde do Centro Dragão do Mar (rua Dragão do Mar, 81 - Praia de Iracema) Gratuito

Circuito Paralelo