Horóscopo: previsão para seu signo hoje, quinta, 31 de outubro

Áries 21/03 a 20/04 Uma postura socialmente prudente tende a ser o melhor a se fazer para evitar prejuízos. A vida íntima pode se revigorar com a Lua Nova, o que lhe deixa emocionalmente acessível aos seus afetos, enquanto valoriza o usufruto de prazeres seletos.

Touro 21/04 a 20/05 Procure não permitir que se aproveitem da sua boa vontade. A Lua Nova no setor de relacionamentos pode sugerir uma redescoberta de afinidades em prol das parcerias, renovando os vínculos.

Gêmeos 21/05 a 20/06 A Lua Nova pode elevar sua disposição para lidar com as atividades de rotina, enquanto lhe estimula a cultivar hábitos saudáveis, o que leva à renovação do cotidiano. Contudo, Marte tensionado à Lua tende a apontar que a comunicação assume contornos dramáticos, pedindo diplomacia.

Câncer 21/06 a 22/07 Cuidado para que a empolgação não lhe faça cometer excessos, inclusive do ponto de vista financeiro. Prazeres tendem a aflorar nessa Lua Nova, o que ajuda a dar um sopro de vitalidade à sua vida, ao mesmo tempo em que você pode ficar sociável.

Leão 23/07 a 22/08 Tente não descuidar das suas necessidades emocionais e evitar acumular tarefas para evitar sobrecarga. A vida familiar tende a se revigorar com a Lua Nova, o que lhe faz demonstrar bom humor e boa vontade para lidar com as demandas domésticas, aprimorando-as.

Virgem 23/08 a 22/09 A Lua Nova tende a promover um aflorar de ideias, fazendo-lhe buscar caminhos mais amplos de atuação em suas áreas de interesse. Procure se mostrar aberta a compartilhar ideias. Situações complicadas podem limitar suas possibilidades, mas tente evitar alimentar frustrações.

Libra 23/09 a 22/10 A passagem da Lua Nova pelo setor material pode lhe deixar generosa e aberta a investir em melhorias para sua vida, além de despertar para os benefícios da economia criativa. Mas é preciso definir limites precisos para os gastos financeiros.

Escorpião 23/10 a 21/11 Cuidado para não se distanciar das responsabilidades cotidianas, de modo a não negligenciar prazos. Sensibilidade e intuição tendem a aflorar com a Lua Nova em seu signo, o que ajuda com a fruição dos sentidos e lhe deixa aberta a situações inovadoras.

Sagitário 22/11 a 21/12 Procure ser emocionalmente discreta sobre o que lhe incomoda. A vontade de se libertar de situações que limitam você aflora com a Lua Nova no setor de crise. Contudo, busque evitar decisões sem amadurecimento, sobretudo com o emocional inflamado.

Capricórnio 22/12 a 20/01 A tendência é que você se mostre mais jovial e socialmente aberta nesse momento de Lua Nova, o que ajuda a revitalizar suas relações de amizade e para conhecer gente nova. Contudo, é fundamental preservar sua intimidade, o que demanda uma postura criteriosa.

Aquário 21/01 a 18/02 Convém administrar os problemas de maneira tranquila. Seu desempenho profissional tende a se nutrir de intuição e criatividade com a Lua Nova no setor do trabalho. Contudo, os instintos podem aflorar com agressividade frente a conflitos interpessoais.