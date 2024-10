Programe-se: Confira agenda cultural deste fim de semana

Foto: DIVULGAÇÃO Monja Coen vem a Fortaleza

Monja Coen

Uma das principais referências do Budismo no Brasil, Monja Coen ministra a palestra "As Crianças que Pedem por Mimos" nesta quinta-feira, 31, no Seara Praia Hotel. A data, amplamente conhecida como Halloween, é marcada pela tradição das crianças que percorrem ruas pedindo doces.

Quando: quinta-feira, 31, às 20 horas

quinta-feira, 31, às 20 horas Onde: Seara Praia Hotel (av. Beira Mar, 3080 - Meireles)

Seara Praia Hotel (av. Beira Mar, 3080 - Meireles) Quanto: a partir de R$ 55

Tom Cavalcante

Um dos maiores humoristas do Brasil, Tom Cavalcante se apresenta no Iguatemi Hall neste domingo, 3. Intitulado "O Tom Tá On", o show reúne piadas baseadas em assuntos da atualidade, além de improviso. O artista também apresenta seus personagens originais, como João Canabrava, Sr. Venâncio e Jarilene.

Quando: domingo, 3, às 20 horas

domingo, 3, às 20 horas Onde: Iguatemi Hall (Av. Sebastião de Abreu, 422 - Edson Queiroz)

Iguatemi Hall (Av. Sebastião de Abreu, 422 - Edson Queiroz) Quanto: a partir de R$ 45; vendas no site Bilheteria Virtual

Feira de Vinil

O Complexo Cultural Estação das Artes recebe neste domingo, 3, mais uma edição da Feira Mais Vinil, evento que celebra a cultura do vinil e reúne expositores que vendem os famosos "bolachões". A entrada é gratuita e a programação tem discotecagem em vinil de Ivisson Cardoso (Meu Caro Vinho) e apresentação dos DJs Nego Célio e Lua Magnética. O evento é realizado pela loja Direct Discos em parceria com o Instituto Mirante, Mercado AlimentaCE, Estação das Artes e Governo do Ceará.

Quando: domingo, 3, das 10h às 15 horas

domingo, 3, das 10h às 15 horas Onde: Estação das Artes (R. Dr. João Moreira, 540 - Centro)

Estação das Artes (R. Dr. João Moreira, 540 - Centro) Gratuito

Bianca Del Rio

A atriz, cantora, comediante e figurinista estadunidense Bianca Del Rio se apresenta em Fortaleza neste sábado, 2. Ela leva ao público o show de humor "Dead Inside", no qual cobre temas como política, cultura pop, politicamente correto, cultura do cancelamento e vida cotidiana. Ela venceu a sexta temporada do reality show RuPaul's Drag Race. O evento será todo falado em inglês.

Quando: sábado, 2, às 20 horas

sábado, 2, às 20 horas Onde: Teatro RioMar Fortaleza (rua Desembargador Lauro Nogueira, 1500 - Papicu)

Teatro RioMar Fortaleza (rua Desembargador Lauro Nogueira, 1500 - Papicu) Quanto: a partir de R$ 120; vendas no site Uhuu

Megalópolis

Estreia nesta quinta-feira, 31, o filme "Megalópolis", do diretor Francis Ford Coppola ("O Poderoso Chefão" e "Apocalypse Now"). O cineasta usou seu próprio dinheiro e prestígio para desenvolver o filme. A obra narra a história de Cesar (Adam Driver), um arquiteto de ideias revolucionárias que tenta construir uma nova cidade, Megalópolis, que seria melhor para todos. Porém, o prefeito da Nova Roma é contra essa mudança, por entender que o sistema atual segue funcionando bem.

Quando e onde: Ingresso.com

Continente

O filme brasileiro "Continente" estreia nesta quinta-feira, 31. Depois de 15 anos morando no exterior, Amanda volta para casa com seu namorado francês. Ela acaba encontrando o pai em coma e uma tensão cada vez maior entre os trabalhadores. A única médica no vilarejo próximo é Helô, uma mulher que renuncia a si mesma para tratar os habitantes da cidade. A iminente morte do dono da fazenda coloca Amanda, Martin e Helô no centro de um perturbador acordo entre o vilarejo e os donos da fazenda.

Quando e onde: Ingresso.com





Eu Quero Rock!

Acontece no Pirata Bar neste domingo, 3, a primeira edição do festival "Eu Quero Rock". O evento reúne Backdrop Falls, Hateen, Gloria, CPM 22 e Di Ferrero (foto), vocalista do NX Zero, em noite que destaca o rock. Em carreira solo desde 2017, Di Ferrero lançou o álbum ":( Uma Bad, Uma Farra :)", em 2022.

Quando: domingo, 3, a partir de 17h40min

domingo, 3, a partir de 17h40min Onde: Pirata Bar (R. dos Tabajaras, 325 - Praia de Iracema)

Pirata Bar (R. dos Tabajaras, 325 - Praia de Iracema) Quanto: a partir de R$ 140; vendas no site Bilheto e em lojas como Gallery Tattoo e Planet CDs