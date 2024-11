Caso Marielle: lista de documentários e livros sobre a vereadora

Foto: Divulgação Marielle Franco foi morta junto de seu motorista Anderson Gomes em 2018, após sair de um evento.

As condenações de Ronnie Lessa e Élcio Queiroz na última quinta-feira, 31, foram uma resposta a mais de seis anos de espera relacionada aos assassinatos da vereadora Marielle Franco (Psol) e do motorista Anderson Gomes.

Juntos, os ex-policiais militares foram sentenciados a penas que somam 137 anos de prisão. As execuções ocorreram na noite de 14 de março de 2018, no Rio de Janeiro. Desde então, entidades, políticos e membros da sociedade civil se desdobraram em reivindicações por esclarecimentos e justiça.

Na literatura, no audiovisual ou em mídia sonora, o “Caso Marielle” e sua trajetória foram abordadas de maneiras diferentes. O Vida&Arte separou uma lista com obras que retratam tanto o universo de investigação sobre o crime quanto os legados deixados pela vereadora. Confira abaixo.

“Arquivo Aberto - O Caso Marielle”: Storytelling do O POVO em podcast

A cronologia do Caso Marielle é abordada no “Arquivo Aberto”, do O POVO. O podcast foi lançado em 2019 e narra a história do crime que se tornou guerra cultural e pautou o discurso político em um país tão polarizado.

O projeto reúne, em cinco episódios, detalhes dos assassinatos de Marielle Franco e Anderson Gomes. Os dois primeiros capítulos abordam os últimos passos da vereadora e toda a cronologia do crime. Além disso, discorrem sobre a primeira etapa da investigação comandada pela Polícia Civil e Ministério Público do Rio de Janeiro.

Os episódios iniciais também exploram o perfil e a identidade dos acusados, o processo de planejamento do crime e a arma utilizada para executar Marielle. Os demais capítulos focam na vida e no legado político deixado pela vereadora.

O POVO lançou site especial para o conteúdo do “Arquivo Aberto”. Você pode conferi-lo clicando aqui.

Onde ouvir: Spotify, Deezer e Apple Podcasts

“Marielle - O Documentário”: Entre a trajetória e a investigação

Lançada pela plataforma de streaming Globoplay em 2020, a série “Marielle — O Documentário” narra as histórias de Marielle Franco e Anderson Gomes em seis episódios.

Além disso, apresenta as investigações policiais e jornalísticas e o cenário político do período a partir de depoimentos de familiares e amigos das vítimas, bem como imagens de arquivo.

Dirigida por Caio Cavechini, ela também é dividida em duas cronologias que correm paralelamente: a história de vida de Marielle e os fatos ocorridos entre 14 de março e a finalização da série.

Onde assistir: Globoplay

“Marielle Franco - A Voz Que Continua Ecoando”: Trabalho de Conclusão de Curso

Em 2019, o estudante João Vitor Ribeiro publicou o documentário “Marielle Franco - A Voz Que Continua Ecoando”. A obra foi utilizada como trabalho prático da disciplina de Trabalho de Conclusão de Curso (TCC) do curso de Jornalismo da Faculdade Pinheiro Guimarães.

No documentário de pouco mais de 30 minutos, o estudante de jornalismo reúne depoimentos de seis pessoas, entre elas Anielle Franco (irmã de Marielle e atual Ministra da Igualdade Racial) e Mônica Benício (jornalista e viúva de Marielle Franco).

Onde assistir: YouTube

“Marielle e Mônica”: Documentário feito por jornal inglês

Menos de um ano após as mortes de Marielle Franco e Anderson Gomes, o jornal britânico The Guardian publicou o documentário “Marielle and Monica: the LGBT activists resisting Bolsonaro's Brazil” ("Marielle e Mônica: As ativistas LGBT que resistem ao Brasil de Bolsonaro").

A produção mergulha no período pré-eleição de Jair Bolsonaro e documenta o envolvimento de Mônica na campanha de oposição ao então candidato.

Tanto Marielle quanto Mônica eram ativistas LGBTQIA+ e pelos direitos humanos. A obra retrata a continuidade da luta de Mônica por esses temas e as esperanças de solução do caso de assassinato da vereadora e do seu motorista.

Onde assistir: YouTube

“Mataram Marielle”: Livro-reportagem esmiúça rede do submundo do crime

Os jornalistas investigativos Chico Otavio e Vera Araújo se dedicaram desde o início ao caso Marielle e Anderson. No livro “Mataram Marielle”, lançado pela Editora Intrínseca em 2020, eles mostram como o caso foi “determinante para escancarar a atuação do crime” na capital fluminense.

Na obra, os repórteres esmiúçam a rede que movimenta o submundo carioca e seus múltiplos agentes, entre traficantes, milicianos, ex-policiais que assumem papel de assassinos de aluguel, bicheiros e torturadores egressos da ditadura.

Quanto : preço médio de R$ 49,90 (livro físico) e de R$ 24,90 (livro digital)

: preço médio de R$ 49,90 (livro físico) e de R$ 24,90 (livro digital) Onde comprar: site da editora Intrínseca

“Minha Irmã e Eu”: Diário de memórias de Anielle Franco

Atual Ministra da Igualdade Racial, Anielle Franco publicou em 2022 o livro “Minha Irmã e Eu”, no qual revela um diário que começou a escrever desde o dia em que sua irmã foi assassinada.

Na obra, a educadora escreve sobre a saudade e as lembranças que tem de Marielle, além de detalhes sobre a relação das duas na infância e na adolescência. A publicação reúne fotografias de família e ilustrações.

Quanto : preço médio de R$ 29,90 (livro físico) e de R$ 27,90 (livro digital)

: preço médio de R$ 29,90 (livro físico) e de R$ 27,90 (livro digital) Onde comprar: site da Editora Planeta

“Marielle e Mônica”: História de amor e de luta

A história do amor entre Marielle Franco e Mônica Benício é apresentada pela primeira vez pela viúva da vereadora no livro “Marielle e Mônica”. Publicada em 2024, a obra narra a cronologia dessa relação.

Desde um quartinho na favela da Maré, que serviu de abrigo para encontros, até o gabinete na Câmara de Vereadores do Rio de Janeiro, a história de Marielle e Mônica é compartilhada com os leitores ao longo de 240 páginas.