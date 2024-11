Horóscopo: previsão para seu signo hoje, sexta, 1º de novembro

Áries 21/03 a 20/04 A tensão Lua-Urano pode favorecer mudanças para melhor lidar com as finanças. O momento é marcado pelo encontro entre o Sol e a Lua Nova, promovendo transformação interior, a superação de padrões emocionais limitantes e também um pensamento mais estruturado.

Touro 21/04 a 20/05 Busque ser diplomática em situações de conflito, como alerta a tensão Lua-Urano. As parcerias tendem a se renovar com o encontro do Sol com a Lua Nova, o que contribui com vínculos maduros e a superação de situações limitantes, fortalecendo o vínculo de confiança.

Gêmeos 21/05 a 20/06 Tente não ser imediatista, como alerta a tensão Lua-Urano. Momento favorável para iniciar projetos profissionais e revitalizar o ambiente de trabalho, contando com uma postura disciplinada e eficiente frente às demandas.

Câncer 21/06 a 22/07 É importante ter critério na exposição social para evitar dispersão, devido à tensão Lua-Urano. O encontro entre o Sol e a Lua Nova tende a sugerir um aflorar da criatividade e do seu lado jovial, o que lhe traz uma energia renovada frente ao que deseja aprofundar em sua vida.

Leão 23/07 a 22/08 Tente conciliar as demandas pessoais e profissionais, dada a tensão Lua-Urano. Seu olhar pode se renovar na vida familiar, motivando iniciativas que combinem inovação e tradição, além de fortalecer o círculo íntimo com uma base emocional sólida, visto o encontro do Sol com a Lua Nova.

Virgem 23/08 a 22/09 Momento mentalmente estimulante frente ao encontro do Sol com a Lua Nova, o que favorece atividades de planejamento e lhe motiva a intercambiar conhecimento com pessoas maduras. Busque evitar polemizar em situações de conflito, visto a tensão Lua-Urano.

Libra 23/09 a 22/10 Convém evitar investimentos de risco, conforme alerta a tensão entre Lua e Urano. Um olhar dinâmico sobre o universo material lhe faz revitalizar recursos e aperfeiçoar sua capacidade de gestão, o que ajuda você a se estruturar materialmente, visto o encontro do Sol com a Lua Nova.

Escorpião 23/10 a 21/11 Busque se valorizar, mas sem bater de frente com o entorno. Seus objetivos podem se renovar frente ao encontro do Sol com a Lua Nova, o que lhe leva a estruturar um percurso de desenvolvimento de novos projetos com responsabilidades.

Sagitário 22/11 a 21/12 É fundamental se cercar de estabilidade e não negligenciar as demandas diárias. O encontro entre o Sol e a Lua Nova tende a lhe convidar a uma mudança de perspectiva perante os problemas que lhe ajude a estruturar um planejamento estratégico eficiente.

Capricórnio 22/12 a 20/01 Busque evitar tomar parte em polêmicas, como alerta a tensão Lua-Urano. Um olhar renovado para as amizades tende a lhe fazer aproveitar melhor as experiências vivenciadas na coletividade e a construir um círculo social coeso, visto o encontro do Sol com a Lua Nova.

Aquário 21/01 a 18/02 Devido à tensão Lua-Urano, busque não negligenciar as necessidades familiares. Suas metas na carreira podem se renovar com o Sol e a Lua Nova em equilíbrio, o que lhe leva a criar oportunidades de crescimento profissional e se estruturar financeiramente.