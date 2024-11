Mercado de produtos 100% vegetais ganha destaque em Fortaleza

Foto: FÁBIO LIMA FORTALEZA-CE, BRASIL, 28-10-2024: Comes & bebes The Veg in the table. (foto: Fabio Lima/ OPOVO)

Em Fortaleza, no bairro Cambeba, está localizada a loja "The Veggies on the Table", um mercadinho que vende produtos vegetais para substituir a carne do prato do dia a dia.

As proprietárias, Aglaeh Aquino e Amanda Aquino, destacam que têm forte relação com o público que frequenta o estabelecimento e que, pelo menos, 10% dos seus clientes não são necessariamente veganos ou vegetarianos. "Aqui vêm pessoas cardiopatas, pessoas com gota (doença inflamatória), tem gente que vem porque buscar uma alimentação mais equilibrada ou porque tem alergias", detalha Amanda.

"A gente é vegetariana e acredita no jeito de viver sem comer carne e, durante a pandemia, quisemos montar um negócio que conversasse com a nossa vida. Não queríamos algo só pelo dinheiro ou estranho ao que a gente gosta e convive", afirma.

Amanda explica: "Quando decidimos montar a loja, fizemos uma pesquisa com o Sebrae e com a Sociedade Brasileira de Vegetarianos. Com isso, descobrimos que o público que vegetariano passou de menos de 10% para 15% em dez anos".

A loja trabalha com cerca de dez marcas que trabalham com carnes e laticínios vegetais, entre elas, a Superbom, a Sora Alimentos, a Verdali, o Metafoods, a Fazenda Futuro e a Incrível Seara. Entre os alimentos que são possíveis encontrar nessas empresas estão queijos veganos, hambúrgueres diversos, soja, pizza, lasanha, embutidos, tofu, linguiças, manteigas, requeijões, cremes, etc.

Atualmente, em grandes supermercados, também é possível encontrar carnes e queijos vegetais. Como exemplo de grande comercialização estão a Fazenda Futuro, a Incrível Seara, a Vegano Taeq, a NoMoo, a Vida Veg e a Nude, sendo essas três últimas marcas de laticínios vegetais.

The Veggies on the Table

Onde: Av. Viena Weyne, 981, loja B - Cambeba

Av. Viena Weyne, 981, loja B - Cambeba Funcionamento: segunda a sexta, das 9h às 12h e de 14h às 18h; sábado, de 9h às 14h

segunda a sexta, das 9h às 12h e de 14h às 18h; sábado, de 9h às 14h Mais Informações: @theveggiesonthetable





Delivery vegano em Fortaleza

Pachamama Cultural

O quê: Refeições e fast food. Integra o Mercado AlimentaCE

Refeições e fast food. Integra o Mercado AlimentaCE Funcionamento: sexta e sábado, das 17h às 22h; domingo, 10h às 15h

sexta e sábado, das 17h às 22h; domingo, 10h às 15h Instagram: pachamamacultural e @pachamamacongelados

TerrAna

O quê: Refeições e encomendas

Refeições e encomendas Funcionamento: todos os dias, de 9h às 18h

todos os dias, de 9h às 18h Instagram: @terrana.vegano

Bike Vegan Junk food

Funcionamento para encomendas: segunda a terça-feira, das 10h às 19h; quarta, quinta e sexta-feira, das 10h às 22h

segunda a terça-feira, das 10h às 19h; quarta, quinta e sexta-feira, das 10h às 22h Funcionamento pizzaria e junk food: quarta, quinta e sexta-feira, das 18h às 22h

quarta, quinta e sexta-feira, das 18h às 22h Instagram: @bike_vegan

Rango Verde

O quê: Refeições delivery e presencial

Refeições delivery e presencial Funcionamento: segunda-feira a sábado, das 11h às 14h

segunda-feira a sábado, das 11h às 14h Onde: Rua. João Gentil, 207 - Benfica

Rua. João Gentil, 207 - Benfica Instagram: @rangoverdeveg

Mandir

O quê: Refeições delivery e presencial. Pet friendly

Refeições delivery e presencial. Pet friendly Funcionamento: quarta a segunda-feira, das 11h as 14h30min

quarta a segunda-feira, das 11h as 14h30min Instagram: @mandir.amor

Jambalera Confeitaria

O quê: Tortas e doces

Tortas e doces Instagram: @jambalera

Veg Livre

O quê: Encomendas e pronta-entrega

Encomendas e pronta-entrega Funcionamento: terça a sexta-feira, das 11h às 16h; sábado, das 9h30min às 17h

terça a sexta-feira, das 11h às 16h; sábado, das 9h30min às 17h Onde: Rua Elcias Lopes, 331 - Itaoca

Rua Elcias Lopes, 331 - Itaoca Instagram: @veglivre

Borges Baker