Programe-se: confira agenda cultural desta sexta-feira, 1º de novembro (01/11)

Foto: Regis Capibaribe/Divulgação Os Transacionais realiza nova edição da festa Bomtequim Transado

Acontece nesta sexta-feira, 1º, uma nova edição do projeto Bomtequim Transado, realizado no Bomtequim. O show é performado pelos integrantes da banda Os Transacionais e pelo DJ Albano Seletor. O repertório contempla músicas "retrô". O público poderá escutar hits como "Zanzibar", "Me Segura Que Senão Eu Caio" e "A Filha da Chiquita Bacana".

Quando: sexta-feira, 1º, às 21 horas

sexta-feira, 1º, às 21 horas Onde: Bomtequim (rua Monsenhor Furtado, 2074 - Bela Vista)

Bomtequim (rua Monsenhor Furtado, 2074 - Bela Vista) Quanto: R$ 30, vendas pelo Sympla





Fica, Vai Ter Pop

A festa "Fica, Vai Ter Pop" retorna a Fortaleza nesta sexta-feira, 1º, com uma edição especial de Halloween. O evento conta com decoração temática, pistas de dança e um espaço reservado para just dance. A música da noite fica por conta da DJ paulista Meirelles Caique. Além disso, haverá performances de drags e telão de LED para exibir clipes pop.

Quando: sexta-feira, 1º, às 22 horas

sexta-feira, 1º, às 22 horas Onde: Valentina Club (rua Senador Pompeu, 1252 - Centro)

Valentina Club (rua Senador Pompeu, 1252 - Centro) Quanto: R$ 35, vendas pelo Sympla

Aldo Sena

O guitarrista paraense Aldo Sena chega ao restaurante e espaço cultural Esquina Brasil, nesta sexta-feira, 1º, para apresentar apresentação musical, com misturas de carimbó com influências caribenhas. Conhecido como mestre da guitarrada, o artista promete fazer festa dançante por meio da fusão de ritmos.

Quando: sexta-feira, 1º, às 22 horas

sexta-feira, 1º, às 22 horas Onde: Esquina Brasil (av. Antônio Sales, 3177 - Dionísio Torres)

Esquina Brasil (av. Antônio Sales, 3177 - Dionísio Torres) Quanto: R$ 20, vendas pelo Sympla





Irmã Selma

O humorista Octávio Mendes apresenta o monólogo de humor escrito e dirigido por ele mesmo, "Irmã Selma". O espetáculo reúne personagens criados pelo ator ao longo dos anos, como a Mônica Goldstein, uma apresentadora de um programa sensacionalista; um "ex-gay"; a Maria Botânica, atriz e cantora; e a personagem que dá nome ao espetáculo, Irmã Selma - uma freira bem humorada.

Quando: sexta-feira, 1º, às 21 horas

sexta-feira, 1º, às 21 horas Onde: Ai Dentu Comedy (av. Godofredo Maciel, 1155 - Maraponga)

Ai Dentu Comedy (av. Godofredo Maciel, 1155 - Maraponga) Quanto: a partir de R$ 30, vendas pelo Sympla





Controversos

O escritor Roberto Paiva realiza, nesta sexta-feira, 1º, o evento de lançamento do seu livro de poemas "ControVersos", que reúne 122 textos autorais ao longo de 200 páginas. O encontro acontece às 18h30min, na Embaixada da Cachaça, onde haverá a leitura e interpretação de alguns dos poemas presentes na obra.

Quando: sexta-feira, 1º, às 18h30min

sexta-feira, 1º, às 18h30min Onde: Embaixada da Cachaça (rua João Brígido, 1245 - Joaquim Távora)

Embaixada da Cachaça (rua João Brígido, 1245 - Joaquim Távora) Quanto: R$ 60, pagamento via PIX ou dinheiro em espécie