Confira a agenda cultural deste sábado, 2 de novembro

Foto: Ricardo Avellar/Divulgação Espetáculo "Kadulino, o Palhaço Corda Bamba", de Tocantins, é apresentado no Festival Internacional de Circo do Ceará

Neste fim de semana, a Praça Verde do Centro Dragão Mar de Arte e Cultura (CDMAC) recebe mais uma edição do Festival Internacional de Circo do Ceará. O evento celebra, em 2024, uma década de trajetória e proporciona diversão para crianças, jovens e adultos, com espetáculos nacionais e internacionais. Neste sábado, 2, são apresentados dez espetáculos, entre eles "Kadulino, o Palhaço Corda Bamba" (foto), de Tocantins, e "Mercúrio", da Argentina.

Quando: sábado, 2, às 17 horas

Onde: Praça Verde do Dragão do Mar (Rua Dragão do Mar, 81 - Praia de Iracema)

Gratuito





Pinacoteca do Ceará

Com curadoria de Eduardo Brandão e cerca de 200 fotografias, a exposição "Claudia Andujar. Minha vida em dois mundos" segue disponível para visitação na Pinacoteca do Ceará.

Quando: de quinta a sábado, de 12h às 20 horas, e domingo, de 9h às 17 horas

Onde: Pinacoteca do Ceará (rua 24 de Maio, 34)

Gratuito





Grunge Invasion

O Casarão Benfica promove neste sábado, 2, evento dedicado ao gênero musical grunge com homenagens às bandas Pearl Jam (Seattle Nights), Nirvana (Banda Silvana) e outras.

Quando: sábado, 2, às 19 horas

Onde: Casarão Benfica (rua Carapinima, 1884)

Quanto: R$ 12; vendas no site Sympla





Los Muertos

A Arena de Iracema promove neste sábado, 2, a Arena de Los Muertos, uma noite de celebração tomada por muita música, cores e diversão. Participam do evento o Bloco Mambembe (foto), Banda Reite, DJ Saulo, DJ Morr e DJ Dino. O evento também fornece duas horas de caipirinha liberada gratuitamente para o público, das 16h às 18 horas. A festa segue até às 22 horas.

Quando: sábado, 2, das 16h às 22 horas

Onde: Arena Iracema (Av. Monsenhor Tabosa, 388 - Centro)

Quanto: a partir de R$ 40; vendas

no site Sympla