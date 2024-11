Horóscopo: previsão para seu signo hoje, sábado, 2 de novembro

Áries 21/03 a 20/04 Intercâmbios podem ser bem-vindos, enriquecendo sua bagagem cultural. Mercúrio ingressa no setor espiritual, promovendo uma ampliação dos horizontes perante a vida. Estudos de maior complexidade contribuem com seu amadurecimento e aprimoramento no trabalho.

Touro 21/04 a 20/05 Sua capacidade investigativa fica apurada, favorecendo os processos de autoanálise e de elaboração de estratégias em prol das suas metas. O patrimônio é algo a ser aprimorado, demandando senso de economia e reformulação dos hábitos de consumo.

Gêmeos 21/05 a 20/06 O ingresso de Mercúrio no setor dos relacionamentos deixa você mais atenta ao que desperta o intelecto das pessoas, favorecendo a comunicação e o intercâmbio de ideias. As negociações também são beneficiadas, já que você tende a compreender melhor os interesses em jogo no âmbito das parcerias.

Câncer 21/06 a 22/07 Sua capacidade de organização fica apurada, contribuindo para aprimorar os processos de trabalho e a administração da vida cotidiana. A interação com o entorno imediato se intensifica, facilitando o compartilhamento das responsabilidades em comum.

Leão 23/07 a 22/08 As atividades ligadas à cultura e ao entretenimento lhe inspiram nessa fase, levando-lhe a sentir maior prazer pela vida. As interações em grupo se revelam particularmente estimulantes, sobretudo do ponto de vista intelectual, enriquecendo o intercâmbio de ideias.

Virgem 23/08 a 22/09 A gestão do cotidiano doméstico fica em evidência, levando-lhe a aprimorar a rotina e a comunicação com seus conviventes. Aproveite para inserir atividades intelectuais no dia a dia, de modo a estimular a mente e promover uma integração prazerosa com o entorno.

Libra 23/09 a 22/10 Os processos mentais se intensificam, contribuindo com sua capacidade de avaliação dos acontecimentos e de diálogo com as pessoas de interesse. Os estudos também ficam em evidência, de modo a suprir sua sede de conhecimento.

Escorpião 23/10 a 21/11 Mercúrio adentrando o setor material destaca suas habilidades de gestão em prol das finanças e dos aspectos práticos do dia a dia, que podem ser aprimoradas por meio de estudos e da consultoria de especialistas. Desenvolver sua capacidade de negociação pode lhe ajudar muito nesse sentido.

Sagitário 22/11 a 21/12 Seu signo recebe a influência de Mercúrio, apurando sua capacidade de raciocínio e lhe deixando articulada do ponto de vista comunicativo, o que contribui com o trato interpessoal e a defesa dos seus interesses. Os estudos tendem a ser valorizados ao longo desse ciclo.

Aquário 21/01 a 18/02 Suas conexões sociais vivenciam uma fase intelectualmente estimulante com o ingresso de Mercúrio no setor das amizades, pois sua postura mais aberta à comunicação facilita a interação com grupos e enriquece as discussões. Valorize também os estudos em grupo, pois as trocas tendem a ser frutíferas.