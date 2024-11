Pinacoteca do Ceará faz programação para Mês da Consciência Negra

Foto: Amanda Nunes/divulgação Tela "Mistério do Planeta"

A Pinacoteca do Ceará promove em novembro programação dedicada ao Mês da Consciência Negra - no qual se insere o Dia da Consciência Negra, em 20 de novembro. As atividades integram a segunda edição do Festival AfroCearensidades.

Com seminário, discussões sobre acervo e arquivo, oficinas, aula aberta e visitas mediadas temáticas a exposições, as ações foram planejadas por um comitê de trabalhadores negros da Pinacoteca, do qual fazem parte o videomaker Jorge Silvestre e a arte educadora Gi Monteiro.

A programação visa refletir sobre a disputa de memórias no campo das artes e nos espaços museais. Assim, o objetivo é evocar debates sobre “quais recursos estão disponíveis para acessar a memória negra e possibilidades de pensar no presente a partir da produção de artistas contemporâneos”, segundo a instituição.

No sábado, 2, ocorre a Conversa de Ateliê Presença Presente. Os artistas Edu Moreira, Pedra Silva e Vors se reúnem para falar sobre práticas, processos e experimentações na criação e no imaginário.

Festival Afrocearensidades: seminário sobre memória

Na semana seguinte, em 9 de novembro, é realizado o seminário “Ambiências de memórias: acervo e arquivo em práticas negras”. A atividade apresenta discussão sobre memória e patrimônio cultural a partir da contribuição negra no campo das instituições de memória, bem como na produção artística contemporânea.

A primeira mesa, às 15 horas, reúne Erick Santos, Leonardo Almeida e Raquel Caminha para abordar o tema “Acervos afrodiaspóricos em museus cearenses”. Com mediação de Jorge Silvestre, os convidados abordam desafios de documentação, conservação e possibilidades de gestão para os acervos.

Na mesa “Arquivo na arte contemporânea”, às 17 horas, Jaime Lauriano, Davi Pontes e Antônio Wilame Júnior se debruçam sobre o tema “Arquivo na arte contemporânea”, com mediação de Gi Monteiro.

Festival AfroCearensidades: Oficina e visitas mediadas

A programação do Festival AfroCearensidades também oferece oficina ao público, como a ação “Da vivência ao movimento”, da multiartista Larissa Ribeiro no dia 20 de novembro, a partir das 16 horas.

A atividade visa proporcionar um espaço de trocas e experimentações, partindo de eixos temáticos como vivência, memória e ancestralidade.

Nos dias 7 e 16 de novembro, a arte educadora Janaína Bento promove o "Percurso Entrelaçado Corporeidades e Movimento em Antonio Bandeira", às 16 horas. O objetivo é visitar obras que suscitam questões sobre o corpo, suas apresentações e representações para os visitantes refletirem.

A segunda edição do Festival AfroCearensidades é realizada pelo Governo do Ceará por meio da Secretaria da Igualdade Racial (Seir) e da Secretaria da Cultura (Secult) em parceria com o Instituto Mirante e o Instituto Dragão do Mar. O tema é “Na Ginga dos Saberes Ancestrais” e a programação se distribui pelos equipamentos culturais do Estado.

2º Festival AfroCearensidades na Pinacoteca do Ceará

Quando : a partir desta sexta-feira, 1º, às 18 horas

: a partir desta sexta-feira, 1º, às 18 horas Onde : Pinacoteca do Ceará (rua 24 de Maio, 34 - Centro)

: Pinacoteca do Ceará (rua 24 de Maio, 34 - Centro) Gratuito

Mais informações: @pinacotecadoceara no Instagram

Programação do Festival AfroCearensidades na Pinacoteca

sábado, 2 de novembro

16h às 17h30min - Conversa de Ateliê: Presença Presente, com Edu Moreira, Pedra Silva e Vors

- Conversa de Ateliê: Presença Presente, com Edu Moreira, Pedra Silva e Vors Onde : Ateliê 1 da Pinacoteca do Ceará

: Ateliê 1 da Pinacoteca do Ceará Classificação indicativa: Livre

Livre Acessível em Libras

quinta-feira, 7 de novembro

16h às 17 horas - Percurso Entrelaçado Corporeidades e Movimento em Antonio Bandeira, com Janaína Bento

- Percurso Entrelaçado Corporeidades e Movimento em Antonio Bandeira, com Janaína Bento Onde : Exposição Amar se Aprende Amando

: Exposição Amar se Aprende Amando Classificação indicativa : Livre

: Livre Acessível em Libras

sábado, 9 de novembro

15h às 16h30min - Seminário “Ambiências de memórias: acervo e arquivo em práticas negras”; Mesa 1 - Acervos afrodiaspóricos em museus cearenses

- Seminário “Ambiências de memórias: acervo e arquivo em práticas negras”; Mesa 1 - Acervos afrodiaspóricos em museus cearenses Com Erick Santos, Leonardo Almeida, Raquel Caminha e mediação de Jorge Silvestre

Onde : Auditório

: Auditório Classificação indicativa: Livre

Livre Acessível em Libras e Audiodescrição

17h às 18h30min - Seminário “Ambiências de memórias: acervo e arquivo em práticas negras”; Mesa 2 - Arquivo na arte contemporânea

- Seminário “Ambiências de memórias: acervo e arquivo em práticas negras”; Mesa 2 - Arquivo na arte contemporânea Com Jaime Lauriano, Davi Pontes e Antônio Wilame Júnior, o jovem èsù

Mediação : Gi Monteiro

: Gi Monteiro Classificação indicativa : Livre

: Livre Acessível em Libras e Audiodescrição

sábado, 16 de novembro

16h às 17 horas - Percurso Entrelaçado Corporeidades e Movimento em Antonio Bandeira, com Janaína Bento

- Percurso Entrelaçado Corporeidades e Movimento em Antonio Bandeira, com Janaína Bento Onde : Exposição Amar se Aprende Amando

: Exposição Amar se Aprende Amando Classificação Indicativa: Livre

Livre Acessível em Libras

quarta-feira, 20 de novembro