Projetos oferecem atividades para diminuir a sensação de isolamento pós-pandemia

Foto: Nicoly Carmo/Divulgação Imagens de edições do Pincelê Fortaleza

Quais novas atividades podemos fazer em Fortaleza para fugir da rotina? Para quem procura uma maneira de desopilar além da tradicional saída de happy hour, a capital cearense embarca em um movimento de projetos coletivos que envolvem artes, esportes e estudos.

São eventos esporádicos com a pretensão de reunir pessoas por meio de um hobby em comum. É, também, uma maneira de expandir o ciclo social e diminuir a sensação de isolamento que ainda persiste como sintoma pandêmico.

Neste domingo, 3, acontece nova edição da Pincelê, iniciativa desenvolvida no começo de 2024 com inspiração em projetos internacionais. "Percebi que aqui em Fortaleza fazia falta um espaço onde as pessoas pudessem experimentar a arte de forma divertida e sem pressão. Criei o que eu mesma estava procurando, um respiro criativo para quem não necessariamente é artista, mas quer viver uma experiência diferente", define a administradora Leticia Benevides, idealizadora da iniciativa.

O modelo é definido por Letícia como um projeto de experiências artísticas itinerantes, mutável e adaptável. Já foram realizados eventos de pintura com vinho, yoga e brunch, para citar alguns.

O próximo será com yoga e pintura de jarros no Portal Eco Mangue, na Sabiaguaba. A participação custa R$ 195, valor que também engloba alimentação e o produto final produzido. A ideia é expandir a ideia, visto que já é possível fazer eventos fechados para marcas e em formato personalizado com a Pincelê in Box, uma caixa que o cliente recebe para fazer a própria experiência de pintura personalizada.

"Acho que o sucesso veio primeiramente do formato inovador e da necessidade que muita gente tem de desconectar um pouco. Muita gente vai sozinha e acaba fazendo novas amizades", considera.

Pincelê

Quando: domingo, 3, às 8 horas

Onde: Portal Eco Mangue (rua Valdir Bezerra, 110 - Sabiaguaba)

Quanto: R$ 195. Ingressos pelo Sympla





Colorindo Fortaleza

O projeto incentiva o hábito do desenho com encontros coletivos pontuais. No sábado, 9, o projeto abre mais um curso de aquarela com duração de seis dias. A ideia é que, no futuro, o projeto ganhe um espaço físico e se transforme em escola de artes.

Quando: 9 a 15 de novembro

Onde: Unifor (av. Washington Soares, 1321 - Edson Queiroz)

Quanto: R$ 352

Inscrições e mais infos: @colorindofortaleza





Ateliê Crua

O ateliê Crua aproxima interessados em cerâmica com oficinas mensais. As aulas funcionam como uma introdução para a área e têm capacidade máxima para cinco pessoas. Em novembro, por exemplo, os alunos poderão criar o próprio duo de peças. O valor é de R$ 286, custo que engloba argila, ferramentas e a queima de biscoito e esmalte.

Quando: sexta, 15, às 16h30min

Onde: rua Andrade Furtado, 2105 - Cocó

Quanto: R$ 286

Mais infos: @atelie.crua





12 meses, 12 esportes

Já pensou em testar uma modalidade nova de esporte em cada mês do ano? Essa é a proposta do "12 meses, 12 esportes", projeto que buscar unir saúde e lazer. Desde janeiro de 2024, os participantes já puderam praticar canoa havaiana, beach tennis, capoeira e corrida. Em novembro, é a vez da ginástica acrobática. As incrições nas aulas são feitas pelo Sympla, com valores diferenciados.





Escalada Ceará

Um dia inteiro de aventuras é proporcionado pela Escalada Ceará. Com aulas de escalada em rocha para iniciantes, a escola prepara turmas sob demanda com trilha, escalada e, por vezes, atividades extras, como yoga. Esta modalidade custa R$ 350 por pessoa. Entretanto, aulas avulsas e individuais também podem ser feitas em Fortaleza por R$ 99.

Onde: rua Gen. Clarindo de Queiroz, 55 - Centro

Mais infos: @escaladaceara