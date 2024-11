Confira programação cultural para o domingo, 3

Foto: Lucia Herrero Platas/Divulgação Espetáculo "Kalabazi" no 10° Festival Internacional de Circo do Ceará

O 10° Festival Internacional de Circo do Ceará recebe em sua programação, neste domingo, 3, a acrobata e palhaça suíça Jessica Arpin. A artista integra a Cia. Tita8lou e mistura circo, palhaçaria e poesia no espetáculo "Kalabazi", que acontece na Praça Verde do Centro Dragão do Mar. Por meio da história de uma jovem que busca o seu par perfeito, ela pratica acrobacias em sua famosa bicicleta amarela.

Quando: domingo, 3, às 17 horas

Onde: Praça Verde do Centro Dragão do Mar (R. Dragão do Mar, 81 - Praia de Iracema)

Gratuito

Programação no site festivaldecircoceara.com





Cine Ar Livre

Neste domingo, 3, acontece mais uma edição do projeto Cine Ar Livre, que já circulou os bairros Moura Brasil, Pirambu e Sapiranga. Desta vez, a iniciativa chega ao bairro Mucuripe, na Praça do Morro de Santa Terezinha, e exibe três curtas e um longa-metragem consecutivamente: "A Esperança é a Última que Morde", "A Árvore de Alfajor", "Todo Mundo Tem Um Anjo" e "Os Maluvidos".

Quando: domingo, 3, às 18h30min

Onde: Praça do Morro de Santa Terezinha ( R. Manuel Dias Branco - Mucuripe)

Gratuito

Os Mininus

Com Titela, Moisés Loureiro, Oliveirinha e Mateus Cidrão, a casa de shows de humor recebe mais uma edição do espetáculo "Os Mininus", em que os artistas prometem fazer você "bolar de rir" por meio de histórias divertidas. A apresentação é interativa, com dinâmica com casais da plateia.

Quando: domingo, 3, às 19 horas

Onde: Ai Dentu Comedy (Avenida Godofredo Maciel, 1155 - Maraponga)

Quanto: a partir de R$ 50, vendas pelo Sympla

Mais informações: @aidentucomedy





Sagração da Primavera

A Banda Sinfônica Uece apresenta, neste domingo, 3, uma apresentação inédita, que faz interpretação da peça de Igor Stravinsky, "A Sagração da Primavera", de 1913. O show acontece no Cineteatro São Luiz e explora temas relacionados à natureza e à cultura, com a promessa de criar um ambiente intenso e emocionante para o público.

Quando: domingo, 3, às 19 horas

Onde: Cineteatro São Luiz (R. Major Facundo, 500 - Centro)

Gratuito

Pincelê

Acontece neste domingo, 3, um momento especial de ioga e arte em conexão com a natureza. A programação começa com um momento de Hatha Yoga Flow, conduzido por Raquel Amapos. Após a prática, haverá 3 horas de experiência artística, que inclui pintura de jarro, para os participantes expressarem suas sentimentalidades. A experiência inclui aperitivos e bebidas para cada pessoa.

Quando: domingo, 3, das 8 às 12 horas

Onde: Portal EcoMangue (Rua Valdir Bezerra, 110 - Sabiaguaba)

Quanto: R$ 195, vendas em Sympla.com