Novo filme do O POVO+ mostra rotina de uma pessoa com Doença de Parkinson

Foto: FCO FONTENELE Bruno Sofia é designer, gamer e especialista no mundo geek

Como é o dia a dia de um jovem que teve sua vida modificada após o diagnóstico de Doença de Parkinson antes de completar 30 anos? No auge da juventude, Bruno Sofia descobriu a doença e foi atingido pelos sintomas precoces e o avanço acelerado no organismo.

Marcado para estrear nesta segunda-feira, 4, no O POVO , plataforma de streaming do O POVO, "Os Dias de Sofia" acompanha a rotina de Bruno Sofia, designer paulistano, radicado em Fortaleza, diagnosticado com a Doença de Parkinson e que atualmente vive uma vida mais "tranquila" após realizar cirurgia que contribuiu na redução dos sintomas.

A produção audiovisual, que tem roteiro da colunista do O POVO Luana Sampaio e direção do jornalista Demitri Túlio, traz para o centro do debate os desafios diários enfrentados por Bruno na sua condição atual, não apenas de saúde física, mas também com sua saúde mental.

"A ideia do filme é mostrar esse homem que, num belo dia, recebe o diagnóstico, tem sua vida mudada de forma total, e como ele lida com as adversidades geradas a partir de então. Ele tem uma vida para trás, que diz que não gosta de lembrar por estar 'perfeito', e ele não sabe o que vem pela frente", detalha o editor-adjunto do núcleo de Audiovisual do O POVO Demitri Túlio.

Em tratamento com remédio controlado, Bruno realizou procedimento para implantar um estimulador cerebral que contribuiu na redução dos sintomas, sendo, no designer, os tremores a principal ocorrência. No curta-metragem, o espectador é convidado a acompanhar uma consulta de Bruno ao neurologista, onde são apresentados os progressos e exibidas suas reações quando há mudanças estimuladas pelo implante.

Para além dos tremores, a doença também se manifesta com lentidão de movimentos e rigidez muscular. Com maior chance de ser desenvolvida em pessoas idosas, jovens também estão sujeitos à Doença de Parkinson devido à predisposição genética.

No Brasil, dados do perfil epidemiológico publicados pelo Brazilian Journal of Implantology and Health Sciences indicaram o registro de 4.399 internações por Doença de Parkinson entre 2019 e 2023. Em relação ao gênero, o sexo masculino foi o mais acometido no País, somando 2.646 internações (60,15%). Já as mulheres, registraram 1.753 internações (39,85%).

Com depoimentos de familiares, a mãe Loredana Sofia e tia Carla Sofia, e do médico neurocirurgião Caio Sander, que realizou a cirurgia e acompanha o protagonista da história, "Os dias de Sofia" busca uma reflexão acerca da própria existência, destacando a importância das ações cotidianas consideradas banais.

"Ele [Bruno] diz que o 'para frente' dele é 1 minuto, não há planos nem para daqui a uma semana: 'Eu não sei o que vai acontecer daqui a 1 minuto. Você pode chegar amanhã e eu estar de mau humor e não querer filmar. Não porque eu tenho raiva de você, mas é que isso mexe com a minha cabeça'", recorda o diretor.

Atualmente com 37 anos, Bruno Sofia reflete sobre as possibilidades da vida e levanta a discussão sobre a formação de sua própria família. Cuidando da gata Ágatha, o designer, gamer e especialista no universo geek preserva sua personalidade e segue atuando como artista visual. (Com Penélope Menezes)

Lançamento "Os dias de Sofia"

Quando: hoje, 4

hoje, 4 Onde: plataforma do O POVO+





Ficha Técnica

Direção: Demitri Túlio

Demitri Túlio Assistência de Direção: Luana Sampaio e Arthur Gadelha

Luana Sampaio e Arthur Gadelha Roteiro: Luana Sampaio

Luana Sampaio Produção: Mariana Lopes

Mariana Lopes Direção de Fotografia: Fco Fontenele

Fco Fontenele Assistência de Fotografia: Fernanda Barros e Aurélio Alves

Fernanda Barros e Aurélio Alves Montagem, som, correção de cor e grade: Abdiel Anselmo

Abdiel Anselmo Trilha Sonora Original: Allan David Silva Ribeiro

Allan David Silva Ribeiro Agradecimentos: Jimmy Lucas, Cinema do Dragão e Otoneuroclinic

Jimmy Lucas, Cinema do Dragão e Otoneuroclinic Editor-coordenador do Núcleo Audiovisual: Chico Marinho

Chico Marinho Editor-adjunto do Núcleo Audiovisual: Demitri Túlio

Demitri Túlio Editor de Fotografia: Julio Caesar

Julio Caesar Editora-chefe do OPOVO+: Fátima Sudário

Fátima Sudário Diretoria Geral de Jornalismo: Ana Naddaf e Erick Guimarães

Produções originais O POVO