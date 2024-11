Programe-se: Confira agenda cultural de segunda, 4 de outubro (04/10)

Foto: Fram Paulo /Divulgação O filme "Ele é Ela Com muito Humor" será lançado no dia 28 no Cinemas Benfica em celebração as três décadas do carreira da personagem Luana do Crato

O Teatro do Humor Cearense leva ao público mais uma programação nesta segunda-feira, 4. Além de show de forró pé de serra com o Trio Cativante, há shows com os comediantes Dion Queiroz, Luana do Crato (foto) e Maria Gasolina.

Quando: segunda-feira, 4, às 19h30min

segunda-feira, 4, às 19h30min Onde: Beira Mar Trade Center (R. Osvaldo Cruz, 1 - Loja: 09 - Meireles)

Beira Mar Trade Center (R. Osvaldo Cruz, 1 - Loja: 09 - Meireles) Quanto: R$ 80 (inteira); meia para todos antecipado por Pix

R$ 80 (inteira); meia para todos antecipado por Pix Mais informações: (85) 98866.2466

Tira-dúvidas

A Secretaria da Cultura do Ceará (Secult) tem realizado lives para responder dúvidas sobre os editais do primeiro bloco da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura (PNAB Ceará). Artistas, produtores e demais interessados têm a chance de acompanhar explicações sobre as categorias, requisitos e premiações dos certames. São 10 encontros on-lines. Nesta segunda-feira, 4, o tema é o 4º Edital Cultura Infância. Na terça, 5, a live é sobre 4º Edital Patrimônio Vivo (Imaterial e Cultura Alimentar às 10 horas e Imaterial às 15 horas). Na quarta, 6, é sobre o 2º Edital Bibliotecas e Museus Comunitários.

Quando: segunda-feira, 4, às 10 horas

segunda-feira, 4, às 10 horas Onde: Secult Ceará no YouTube

Secult Ceará no YouTube Instagram: @pnabceara



Sabiaguaba

Uma opção de contato com mar e areia é a Sabiaguaba. A região abriga duas reservas ambientais reguladas e oferece trilhas ecológicas, dunas, piscinas naturais, passeios de barco e restaurantes. Um dos pontos para pousar e comer delícias do mar é a barraca Sabiaguaba Park.

Quando: todos os dias, das 8h às 17 horas

todos os dias, das 8h às 17 horas Onde: Sabiaguaba Park (rua Prof. Valdivino, 35 - Sabiaguaba, Fortaleza)

Sabiaguaba Park (rua Prof. Valdivino, 35 - Sabiaguaba, Fortaleza) Mais informações: (85) 97400.6209



Sertão Galvão

Foi prorrogada até 29 de novembro a mostra "Sertão Galvão", que celebra os 60 anos de carreira do artista cearense Roberto Galvão. A exposição é realizada no Museu de Arte da Universidade Federal do Ceará (Mauc) e reúne trabalhos em aquarela sobre papel e pintura acrílica sobre tela, entre outras técnicas. É exibida uma parte de sua mais recente obra e a mostra ocorre 50 anos após sua primeira exposição individual.

Quando: segunda a sexta, das 8h às 12 horas, e das 13h às 17 horas; Mauc estará aberto no próximo sábado, 9, das 9h às 13 horas

segunda a sexta, das 8h às 12 horas, e das 13h às 17 horas; Mauc estará aberto no próximo sábado, 9, das 9h às 13 horas Onde: Mauc (Av. da Universidade, 2854 - Benfica)

Mauc (Av. da Universidade, 2854 - Benfica) Gratuito





Broadway Nights

No próximo sábado, 9, o Teatro RioMar Fortaleza recebe o espetáculo "Broadway Nights", que revive os maiores sucessos dos musicais do teatro e do cinema. Cantado ao vivo, o espetáculo tem direção de Bruno Rizzo, que já assinou produções como "Queen Experience In Concert". O repertório inclui temas famosos nos palcos e telas, como "Grease", "O Fantasma da Ópera" e "New York, New York". Cenário, coreografia e figurinos ambientam cada número.

Quando: sábado, 9, às 21 horas

sábado, 9, às 21 horas Onde: Teatro RioMar Fortaleza (R. Des. Lauro Nogueira, 1500 - Papicu)

Teatro RioMar Fortaleza (R. Des. Lauro Nogueira, 1500 - Papicu) Quanto: R$ 70 (plateia alta), R$ 80 (plateia baixa B), R$ 90 (plateia baixa A e cadeirante); vendas no site Uhuu





Drama

Em cartaz nos cinemas o filme "Todo Tempo que Temos", estrelado por Andrew Garfield e Florence Pugh. As vidas de uma talentosa chef de cozinha e um homem recém-divorciado mudam para sempre quando eles se conhecem. Após um encontro inusitado, eles se apaixonam e constroem o lar e a família que sempre sonharam, até que uma verdade dolorosa põe à prova essa história de amor.

Quando e onde: Ingresso.com