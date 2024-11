Adeus a Agnaldo Rayol: relembre carreira do artista

Foto: Reprodução/Instagram @agnaldorayoloficial Famosos lamentam a morte de Agnaldo Rayol nas redes sociais

O cantor Agnaldo Rayol morreu na madrugada de segunda-feira, 4, aos 86 anos. O artista faleceu em Santana, bairro na zona norte de São Paulo, após sofrer uma queda. De acordo com informações da assessoria, ele estava acompanhado de um cuidador da família.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado enquanto o cantor ainda se encontrava lúcido. No entanto, houve uma demora na chegada da ambulância até o local.

Ele chegou a ser socorrido e levado ao Hospital HSanp, localizado no mesmo bairro em que morava, com um corte na cabeça. A equipe médica o entubou após o diagnóstico de traumatismo craniano, mas ele não resistiu.

Em nota, a assessoria falou sobre a trajetória do cantor em tom de despedida: "Agnaldo Rayol deixa um legado inestimável para a música brasileira, com uma carreira que atravessou décadas e tocou os corações de milhões de fãs. A família agradece as manifestações de carinho e apoio".

Famosos se despedem de Agnaldo Rayol

Filho de imigrantes italianos, Agnaldo nasceu em maio de 1938 no Rio de Janeiro. Ele começou a trajetória artística aos cinco anos, quando cantava em programas de rádio. Entretanto, alcançou a fama cantando e apresentando atrações da TV, a exemplo de "Agnaldo Rayol Show" e "Corte Rayol Show". Entre seus sucessos na música, se destacam as interpretações das canções italianas "Mia Gioconda" e "Tormento D'Amore".

Após a notícia do óbito, famosos usaram as redes sociais para lamentar a morte do cantor. O apresentador e cantor Ronnie Von utilizou a conta do Instagram para se despedir do amigo. "Que Deus lhe receba de braços abertos, meu querido amigo! Triste acordar com a notícia da sua partida", escreveu.

Ana Maria Braga também se pronunciou no Instagram, em um texto que ressalta as qualidades dele. "Um dos nossos ícones nos deixou hoje. Fiel, companheiro e extremamente talentoso. Que você encontre paz, meu amigo. Que todos tivessem um coração tão bondoso quanto o seu. Meus sentimentos à família", disse a apresentadora.

O tenor brasileiro Thiago Arancam também usou a rede social para lamentar o falecimento de Rayol. Compartilhando fotos que tinha com o artista, ele disse: "RIP ao Grande Agnaldo Rayol. Exemplo e inspiração para toda uma geração de talentos. Não foi diferente, através de sua arte e voz me aproximei ainda mais da música. Dividimos o palco em grandes ocasiões. Obrigado por tudo querido amigo".

Já o ator Lúcio Mauro Filho afirmou que "o Brasil perde um pouco do seu romantismo sem a voz e o talento do grande Agnaldo Rayol, cantor, ator e apresentador que marcou a cultura brasileira" no último século. "Que Deus conforte sua família, os amigos e admiradores deste grande brasileiro! Descanse em paz!", complementou.

Êxito na música e na TV

Além da carreira na área musical, o carioca teve êxito consolidado na televisão e chegou a ser um dos principais galãs da TV Record com as novelas "O Caminho das Estrelas" (1965) e "As Pupilas do Senhor Reitor" (1970).

Com 70 anos de carreira, o artista se destacou por sua marcante voz de barítono e músicas românticas, sendo reconhecido pelo público como "rei da voz". Seus maiores sucessos estão nas canções românticas, religiosas e nas interpretações de composições em italiano.

Um dos destaques é "Tormento D'Amore", abertura da novela "Terra Nostra" (1999), interpretada em italiano em dueto com a cantora britânica Charlotte Church. "Mia Gioconda" também é outro hit. Já nas canções religiosas, se sobressaem faixas como "Panis Angelicus", "Pai Nosso" e "Ave Maria", eternizando a voz do artista na mente de diferentes pessoas.

O velório do artista será realizado nesta terça-feira, 5, no Hall Monumental da Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo (Alesp). O horário não foi divulgado até o fechamento desta matéria.