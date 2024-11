Horóscopo: previsão para seu signo hoje, terça, 5 de novembro

ÁRIES

Procure zelar pelas demandas do dia a dia e as necessidades familiares. O momento pode ser marcado por um mergulho nas questões sentimentais com Lua e Vênus em equilíbrio no setor espiritual, o que motiva experiências que elevem seu grau de satisfação perante a vida.

TOURO

Busque remoer ressentimentos. O recolhimento afetivo promovido pelo encontro entre Lua e Vênus pode melhorar sua percepção sobre os desafios que impactam na autoestima e nos condicionamentos emocionais de que precisa se libertar.

GÊMEOS

Lua e Vênus tendem a nutrir a interação emocional com as pessoas da sua estima. As trocas afetivas e o apoio mútuo podem se intensificar, mas a tensão com Júpiter e Saturno alerta para a importância de não absorver os problemas e as responsabilidades dos outros.

CÂNCER

Tente não se deixar levar pelo perfeccionismo e busque encarar os desafios com tranquilidade. Os prazeres relacionados ao cotidiano podem se intensificar frente ao encontro Lua-Vênus na área das rotinas, o que nutre o bem-estar pessoal e deixa a rotina com seus pares agradável.

LEÃO

Procure não se deixar levar pelo ego inflado, sobretudo em momentos complicados. Seu carisma e sua generosidade podem aflorar frente ao encontro Lua-Vênus na área social, o que ajuda com a harmonia interpessoal e a fruição de prazeres coletivos.

VIRGEM

Procure não se deixar desanimar pelas frustrações, sobretudo no trabalho. O meio familiar pode se distinguir como fonte de prazer e conforto emocional, pois Lua e Vênus se encontram no setor doméstico, o que contribui com a gestão criativa do lar.

LIBRA

Neste momento, é importante ser discreta sobre suas metas. O pensamento criativo tende a tomar corpo, dando um toque especial às ações, enquanto o carisma contribui com a harmonia dos processos comunicativos.

ESCORPIÃO

Cuidado para não ultrapassar os limites orçamentários, já que a tensão com Júpiter e Saturno sugere negligências. É preciso se divertir com responsabilidade. Lua e Vênus tendem a lhe estimular a investir em bem-estar, em prazeres pessoais e cuidados com a imagem.

SAGITÁRIO

Seu nível de exigência pode ficar alto, o que conflita com o entorno. É importante ajustar as expectativas e negociar os acordos. Com a proximidade de Lua e Vênus em seu signo, uma maior consciência do seu valor como pessoa tende a lhe guiar em suas ações.

CAPRICÓRNIO

As energias de Lua e Vênus podem destacar um momento de enfrentamento de situações que impactam no emocional, o que deve ser vivenciado com discrição, devido à tensão de ambas com Júpiter e Saturno. Procure se libertar de situações abusivas.

AQUÁRIO

O momento tende a alertar para a importância de cultivar discrição emocional. Lua e Vênus se encontram no setor das amizades, podendo nutrir as trocas afetivas e motivar os prazeres em grupo. Contudo, é importante ter atenção com os gastos ligados com o lazer.

PEIXES

O sentimento de mais-valia tende a se elevar, mas busque evitar que a vaidade excessiva lhe torne uma pessoa arrogante. O encontro Lua-Vênus no setor profissional pode nutrir seu potencial criativo na gestão do trabalho, favorecendo ações arrojadas.

o anjo HAHAHIAH

Influi sobre os sábios; dá sonhos notáveis e descobre mistérios; confere costumes brandos, fisionomia amável, espiritualidade e descrição. O gênio contrário é o da indiscrição e mentira, e influi sobre os que abusam da confiança que se lhes deu. Quem nasce sob esta influência tem a personalidade forte, sagaz, espiritual e discreta. Sua fisionomia é agradável e suas maneiras amáveis.

O SANTO São Guido Maria Conforti

São Guido Maria Conforti nasceu em Ravadese (Parma), em 30 de março de 1865. No mesmo dia foi batizado. Aos 11 anos, entrou no seminário. Uma doença com manifestações de tipo epiléptico atrasa a ordenação sacerdotal. Entretanto, foi nomeado vice-reitor do seminário, demonstrando notáveis dons de educador, mas, sobretudo, orientando os jovens para a santidade com o testemunho de uma vida vivida à luz da fé. Recuperado a saúde, em 1888, foi ordenado sacerdote. Muito jovem sacerdote, recebeu o cargo de "Diretor da Pia Obra da Propagação da Fé". Ainda não tem trinta anos, é chamado para ocupar o cargo de Vigário Geral.