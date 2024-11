Programe-se: confira agenda cultural desta terça-feira, 5 de novembro (05/11)

Foto: Jorge Silvestre/divulgação Em seu primeiro solo, Ricardo Tabosa continua projeto que dar voz a orgulho

O ator Ricardo Tabosa inicia uma nova temporada do espetáculo "Metendo a Boca". O show aborda as diversas camadas do silenciamento a partir da história de um homem gay que descobriu a sexualidade ainda na infância. A peça é um trabalho cênico, que utiliza o recurso da dublagem para interpretar músicas.

Quando: 5, 12, 19 e 26 de novembro; sempre às 19h30min

5, 12, 19 e 26 de novembro; sempre às 19h30min Onde: Teatro Dragão do Mar (rua Dragão do Mar, 8 - Praia de Iracema)

Teatro Dragão do Mar (rua Dragão do Mar, 8 - Praia de Iracema) Quanto: R$ 10 (meia) e R$ 20 (inteira); vendas no Sympla





Territórios

Segue em cartaz no Espaço Cultural Arandu, em Caucaia, a exposição "Territórios", com trabalhos do fotógrafo e cineasta Walter Carvalho. Ao total, estarão disponíveis 27 fotografias que expõem o cotidiano sob a perspectiva teatral da vida. A mostra é um projeto que conta com a parceria do Museu da Fotografia Fortaleza e curadoria de Eder Chiodetto.

Quando: de segunda a sexta-feira, das 7h30min às 16h30min

de segunda a sexta-feira, das 7h30min às 16h30min Onde: Espaço Cultural Arandu (av. Central, s/n, Araturi, Caucaia)

Espaço Cultural Arandu (av. Central, s/n, Araturi, Caucaia) Gratuito

Mais informações: Instagram





O Quarto Ao Lado

Segue em cartaz nos cinemas o novo filme dirigido e roteirizado por Pedro Almodóvar. "O Quarto ao Lado" conta a história das jornalistas Ingrid (Julianne Moore) e Martha (Tilda Swinton), que trabalhavam juntas na juventude e eram muito próximas, mas perderam contato ao longo dos anos. Ingrid se tornou escritora de auto ficção, já Martha virou correspondente de guerra.

Onde e quando: Ingresso.com





Circula Sesc

Chega ao Cariri nesta quarta-feira, 5, o projeto Circula Sesc, com o tema "Artistas Gaúchos pelo Brasil". A programação foi pensada para celebrar o momento de retorno dos artistas do Rio Grande do Sul, região fortemente afetada por enchentes em 2024. Na estreia, haverá o espetáculo teatral "História de Circo em Lona", no Crato.

Quando: terça-feira, 5, às 10 horas

terça-feira, 5, às 10 horas Onde: Escola Prof Alvaro Rodrigues Madeira (rua Antônio de Alencar Araripe, 994-1024 - Sertãozinho, Crato)

Escola Prof Alvaro Rodrigues Madeira (rua Antônio de Alencar Araripe, 994-1024 - Sertãozinho, Crato) Gratuito

Mais informações: Instagram





Escola Pública de Música

A Escola Pública de Música de Fortaleza está com inscrições abertas para o edital de processo de ocupação das 204 vagas remanescentes no Curso de Formação Básica em Música. O equipamento dispõe gratuitamente de formação para iniciantes e público a partir de 14 anos.

Inscrições e mais infos: www.institutoiracema.com/editais

www.institutoiracema.com/editais Onde: Escola Pública de Música (Rua Capitão Gustavo, 3552 - Joaquim Távora)

Escola Pública de Música (Rua Capitão Gustavo, 3552 - Joaquim Távora) Gratuito