horóscopo personare

ÁRIES

Mercúrio e Marte em harmonia promovem trocas dinâmicas nas atividades em grupo, gerando um aprendizado gratificante. Sua postura se reveste de entusiasmo e assertividade, contribuindo com esse contexto, no sentido de transmitir às pessoas uma maior alegria de viver.

TOURO

Sua postura se mostra habilidosa na gestão da vida privada, conciliando capacidade analítica e prática frente aos desafios cotidianos, visto que Mercúrio e Marte se encontram no segmento íntimo-familiar. A comunicação clara e direta contribui com a interação com seus conviventes.

GÊMEOS

A harmonia entre Mercúrio e Marte gera sinergia no trato interpessoal, contando com uma postura expansiva e um discurso mais articulado da sua parte. É um bom momento para se engajar em ações colaborativas, tanto no âmbito pessoal como no profissional.

CÂNCER

Sua capacidade de planejamento se eleva nesta fase, contribuindo com ações eficazes e direcionadas em favor da gestão das rotinas. Procure articular estratégias com seus conviventes na administração dos recursos patrimoniais.

LEÃO

A autoexpressão ganha corpo com o encontro Mercúrio-Marte entre o setor social e seu signo, distinguindo-lhe como formadora de opinião e articuladora de ações em grupo. Transmitir entusiasmo em suas ideias tende a inspirar as pessoas, por isso empregue a assertividade para despertar o melhor delas.

VIRGEM

Mercúrio e Marte em harmonia trazem determinação frente aos desafios na esfera íntima, ao mesmo tempo em que você passa a se expressar de modo claro e eficaz, contribuindo com o trato humano. Motive seus conviventes a somarem esforços com você para fazer frente às necessidades imediatas.

LIBRA

O encontro entre Mercúrio e Marte lhe desperta forte capacidade de articulação, distinguindo-lhe como alguém capaz de agregar os interesses da coletividade e guiar as pessoas em prol do bem-comum. O meio social constitui fonte de estímulo constante.

ESCORPIÃO

Sua capacidade analítica se alinha ao seu senso prático em favor do seu desempenho no trabalho. O momento também se revela eficaz para a defesa dos seus interesses, de modo a conquistar reputação e espaço em sua área de atuação.

SAGITÁRIO

A mente se dinamiza frente ao encontro Mercúrio-Marte entre seu signo e o setor espiritual, levando-lhe a expressar suas ideias com clareza, confiança e assertividade. Valorize os estudos e os intercâmbios intelectuais, além de outras atividades que gerem conhecimento e enriqueçam sua bagagem cultural.

CAPRICÓRNIO

O momento se revela propício a reformular suas estratégias de atuação frente aos desafios, pois seu senso crítico fica mais apurado com Mercúrio e Marte em harmonia. Convém ser sutil nas abordagens, investigando os acontecimentos e desenvolvendo astúcia antes de agir.

AQUÁRIO

Mercúrio e Marte promovem uma interação harmoniosa no trato humano, contando com uma estimulante troca de ideias e o compartilhamento de ideais. As cooperações ganham corpo, contribuindo com a produtividade e o alcance de objetivos comuns.

PEIXES

A gestão das rotinas ganha dinamismo e produtividade frente ao encontro entre Mercúrio e Marte, levando à conquista das metas estabelecidas e contribuindo com a sinergia nas parcerias. É um bom momento para articular estratégias que lhe ajudem a alavancar sua carreira.

o anjo YESALEL

Amizade, reconciliação, fidelidade conjugal; fácil compreensão, boa memória, habilidade. O gênio contrário é o da ignorância, do erro, da mentira e da aversão ao estudo. Quem nasce sob esta influência, tem memória prodigiosa, intelectualidade perfeita e grande capacidade para entender tudo de forma lógica, mesmo os assuntos místicos ou religiosos.

O SANTO São Nuno de Santa Maria

Nuno Álvares Pereira nasceu em Portugal em 24 de junho de 1360. Filho do cavaleiro dos hospitalários, Álvaro Gonçalves Pereira recebeu a educação cavalheiresca, típica dos filhos das famílias nobres de seu tempo. O amor pela Eucaristia e pela Virgem Maria eram os alicerces de sua vida interior. O estandarte que elegeu como insígnia pessoal traz as imagens do Crucificado, de Maria e dos cavaleiros de São Tiago e São Jorge. Construiu ainda às suas próprias custas numerosas igrejas e mosteiros, entre os quais se contam o Carmo de Lisboa e a Igreja de Santa Maria da Vitória. Nuno Álvares Pereira foi beatificado em 23 de janeiro de 1918 pelo Papa Bento XV através do Decreto "Clementíssimus Deus", e foi consagrado beato no dia 6 de novembro.