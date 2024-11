O POVO realiza série de entrevistas na CasaCor Ceará 2024

Foto: FERNANDA BARROS FORTALEZA-CE, BRASIL, 01-11-2024: Apresentadores do Casa O Povo, na Casa Cor, de 2024. Os apresentadores Clóvis Holanda, Beatriz Cavalcante e Renato Abê. (Foto: Fernanda Barros/O Povo)

"De presente, o agora" é o tema da 26ª edição da CasaCor Ceará, que em 2024, em parceria com o Grupo de Comunicação O POVO, apresenta a Casa O POVO. O ambiente multiuso, assinado pelos arquitetos Ticiana Sanford e Rodrigo Porto, tem como proposta expandir as fronteiras da produção do jornal mais longevo em circulação no Ceará, indo além da sede localizada na avenida Aguanambi, 282.

Entre as atividades de ocupação, a Casa O POVO se converte também em estúdio para a gravação de videocasts com entrevistas que tratam de temas como sustentabilidade, bem-estar, arquitetura, decoração, design, arte e paisagismo. Além disso, também recebe temporada especial do programa Pause, do jornalista Clóvis Holanda.

Comandado por Beatriz Cavalcante, editora-chefe de Economia, e Renato Abê, editor-chefe do Vida&Arte, o mesacast Casa O POVO destrincha os temas que perpassam essa edição do evento. A partir de conversas informativas e descontraídas, a atração convida artistas, empresários, designers, gestores e outros tantos profissionais de referência em suas áreas a se sentirem em casa.

"Temos dois formatos. No Casa O POVO Vida&Arte, a ideia é trazer, sobretudo, designers e artistas com esse recorte de múltiplas referências de diferentes gerações, de públicos diversos e que têm estéticas diferenciadas para que a gente consiga trazer um pouco de um panorama do mercado criativo cearense",afirma Renato sobre o projeto exibido no YouTube do O POVO.

Já o mesacast Casa O POVO Economia recebe empreendedores do mundo da arquitetura, urbanismo, construção, movelaria e mercado imobiliário para dividirem experiências e conexões.

"O Casa O POVO Economia funciona como elo entre o que acontece na Casacor e o mercado cearense. Vai mostrar também as tendências e como os negócios se adaptam aos anseios dos consumidores, sejam aqueles empresas B2B (que vendem produtos e serviços para outras empresas),B2C (empresa que faz negócio direto com o cliente)",aponta Beatriz Cavalcante.

Pela primeira vez saindo dos estúdios da sede do jornal, o programa Pause já tem a CasaCor Ceará 2024 como sua atual residência. Clóvis Holanda explica, que nessa temporada de sete episódios, o programa abordará linhas editoriais que unem vários assuntos em conversas que evidenciam visões distintas de profissionais que possuem experiências na área em períodos diferentes, mas que compartilham um interesse em comum: o amor pelo que exercem.

"Eu tento sempre extrair dos arquitetos, além da visão deles sobre a CasaCor, sobre o projeto deles e arquitetura no geral, como funcionam esses projetos e dicas para as pessoas que assistem ao programa e que não estão com dinheiro disponível para fazer grandes investimentos", pontua.

Clóvis pontua ainda que, apesar de o programa ser pensado para o público da arquitetura e áreas afins, sempre guarda espaço para a audiência geral.

"Nas entrevistas, eu sempre pergunto de que forma a pessoa pode fazer pequenas intervenções para melhorar o quarto, a sala e também perguntou sobre saúde mental, quais são as cores e os mobiliários, as disposições que eles entendem que favorecem a harmonia do lar a um ambiente mais agradável e favorável ao bem-estar", detalha.

Casa O POVO

Nesta quarta-feira, 6, Beatriz Cavalcante recebe, às 14 horas, Mariana Mota, vice-presidente industrial e comercial da Cerbras, e Roseane Duarte, diretora executiva da Duluz.

Às 16 horas, Renato Abê recebe Dodora Guimarães, curadora e presidente do Instituto Sérvulo Esmeraldo, e Paloma Estrela, arquiteta e responsável pelo espaço Entre Nós - Loja Ceart.

Na sexta-feira, 8, Clóvis Holanda entrevista Neuma Figueiredo, diretora da CasaCor Ceará, e Pedro Guimarães, diretor executivo do evento.

Os programas podem ser conferidos no YouTube do

O POVO (youtube.com/opovo)