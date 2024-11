Programe-se: confira agenda cultura desta quarta-feira, 6 de novembro (06/11)

Foto: Giu Pera/Divulgação Roupa Nova celebra mais de 40 anos de carreira com show em Fortaleza

O grupo Roupa Nova chega a Fortaleza nesta quarta-feira, 6, para celebrar 40 anos de carreira com show no Teatro RioMar Fortaleza. Com formato intimista, a banda de rock traz repertório com grandes sucessos que marcaram a sua trajetória, como "Dona", "A Viagem", "Os Corações Não São Iguais", "Coração Pirata", "Linda Demais", entre outros.

Quando: nesta quarta e quinta-feira, 6 e 7, às 20 horas

nesta quarta e quinta-feira, 6 e 7, às 20 horas Onde: Teatro RioMar Fortaleza (R. Des. Lauro Nogueira, 1500 - Papicu)

Teatro RioMar Fortaleza (R. Des. Lauro Nogueira, 1500 - Papicu) Quanto: a partir de R$ 235,00, vendas pelo Uhuu

a partir de R$ 235,00, vendas pelo Uhuu Mais informações: Instagram





Magia de Natal

Nesta quarta-feira, 6, o Papai Noel marca a chegada do período natalino no Jardins Open Mall. Com luzes especiais, trilha sonora por conta da banda Hermano Faltz e atmosfera lúdica, o "bom velhinho" chega às 19 horas no shopping para alegrar o público de todas as idades. Além dele, o espaço recebe também duendes, fadas, artistas de pernas de pau, malabaristas e monociclistas para interagir com o público.

Quando: quarta-feira, 6, às 19 horas

quarta-feira, 6, às 19 horas Onde: Jardins Open Mall (Avenida Desembargador Moreira, 1011 - Aldeota)

Jardins Open Mall (Avenida Desembargador Moreira, 1011 - Aldeota) Gratuito

Mais informações: Instagram





Do Brasil à Suíça?

Acontece nesta quarta-feira, 6, o lançamento da obra autobiográfica de Samaritana Pasquier, maranhense que emigrou para a Suíça em busca de uma vida melhor e tornou-se professora de francês para adultos migrantes. O livro trata de temas como a fome, a pobreza e a exclusão social no Brasil e as vivências de três décadas na Suíça, com seu processo de convivência intercultural.

Quando: quarta-feira, 6, às 17 horas

quarta-feira, 6, às 17 horas Onde: Biblioteca Estadual do Ceará (Av. Presidente Castelo Branco, 255 - Moura Brasil)

Biblioteca Estadual do Ceará (Av. Presidente Castelo Branco, 255 - Moura Brasil) Quanto: R$ 35





O Babão

Após circular com o espetáculo de humor "Pega Fogo Cabaré", os comediantes Renan da Resenha e Mução apresentam o novo projeto "O Babão", com piadas e narrativas sobre "fuxicos" e acontecimentos das eleições do interior. O show nesta quarta-feira, 6, ironiza com situações envolvendo vereadores, amante de prefeito e compra de votos.

Quando: quarta, quinta e sexta-feira, 6, 7 e 8, às 21 horas

quarta, quinta e sexta-feira, 6, 7 e 8, às 21 horas Onde: Theatro Via Sul Fortaleza (Theatro Via Sul Fortaleza (Avenida Washington Soares, 4335)

Theatro Via Sul Fortaleza (Theatro Via Sul Fortaleza (Avenida Washington Soares, 4335) Quanto: a partir de R$ 50 - assinantes do OP possuem desconto de 40% no ingresso inteira na bilheteria e no site Uhuu cupom OPOVO40





Todo Tempo Que Temos

Segue em cartaz nos cinemas a comédia romântica "Todo Tempo Que Temos", protagonizada por Andrew Garfield e Florence Pugh. A história acompanha o encontro de Almut, uma chefe de cozinha, com Tobias, um recém-divorciado. Apesar de serem pessoas completamente opostas, nasce um amor entre eles capaz de mudar suas vidas. No entanto, uma verdade escondida por anos coloca a família do casal.

Quando e onde: Ingresso.com