Projeto incentiva geração de renda com arte sustentável no Serviluz

Foto: Sal Filmes/Divulgação Projeto Comunidades Criativas capacita mulheres do Serviluz, em Fortaleza

Mulheres da comunidade do Serviluz, em Fortaleza, terão a oportunidade de gerar renda e melhorar de qualidade de vida a partir da arte sustentável. Essa é a proposta da quarta edição do projeto Comunidades Criativas, que neste ano chega ao bairro localizado na região do Cais do Porto.

Ao todo, 20 artesãs com idades entre 30 e 65 anos passarão por processo formativo até dezembro para transformar retalhos da indústria têxtil e fardamentos antigos de eletricistas da Enel em arte sustentável.

A iniciativa visa proporcionar geração de renda para as artesãs e tem estojos, bolsas e pulseiras como possibilidades de peças de criação nesse planejamento. As atividades ocorrem duas vezes por semana, nas tardes de terça e quinta-feira, até dezembro.

Comunidades Criativas: Formação com reuso e redesign de materiais

A formação é dividida em módulos, com foco em técnicas de reuso e redesign de materiais, incluindo a aplicação da técnica "puxadinho", que combina tapeçaria com crochê, além de costura manual e bordado.

Projeto Comunidades Criativas capacita mulheres do Serviluz, em Fortaleza, a gerarem renda a partir da arte sustentável Crédito: Sal Filmes/Divulgação

Coordenadora criativa do projeto, Flávia Muluc afirma em material de divulgação à imprensa que o objetivo é ir ao encontro dessas mulheres e “criar novas possibilidades de geração de renda que impactem de modo positivo a comunidade do Serviluz”.

A iniciativa é realizada pelo Instituto Ecocult em parceria com o Núcleo de Base do Serviluz, que atua há mais de 30 anos na comunidade. O interesse é fomentar cultura, empreendedorismo feminino e sustentabilidade.

Comunidades Criativas: Conheça o projeto

Esta é a quarta edição do projeto Comunidades Criativas, que chega ao Serviluz após três anos de atividades nas comunidades do Poço da Draga e da Graviola, na Praia de Iracema. A iniciativa tem apoio institucional da Secretaria da Cultura do Ceará (Secult-CE) e apoio cultural da Enel Ceará.

O Comunidades Criativas é alinhado a sete Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) da Organização das Nações Unidas (ONU), como erradicação da pobreza, saúde e bem-estar, igualdade de gênero, redução das desigualdades e cidades e comunidades sustentáveis.

4ª edição do Comunidades Criativas

Quando : aulas às terças e quintas-feiras, a partir das 14 horas, até 1º de dezembro

: aulas às terças e quintas-feiras, a partir das 14 horas, até 1º de dezembro Onde : Núcleo de Base do Serviluz (Rua Titã, 1067 - Cais do Porto)

: Núcleo de Base do Serviluz (Rua Titã, 1067 - Cais do Porto) Mais informações: @comunidadescriativas no Instagram



