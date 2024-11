Ana Márcia Diógenes lança primeiro romance neste sábado, 9

Foto: Marcos Nascimento/Divulgação Jornalista Ana Márcia Diógenes lança livro "Buraco de Dentro"

“Tenho a certeza de que caminho de pobre não tem muito atalho. A gente roda, roda e parece que não sai do canto. Quando sai, desce pro inferno”. A fala de Vítor explicita o contexto de sua dura realidade. Entre passos dados em bueiros e suspiros na “superfície”, ele tenta sobreviver em um cenário totalmente adverso.

No ciclo de sua pobreza, busca a sobrevida em meio à fome e à opressão social. Filho de catador de lixo, é irmão mais velho de uma legião de crianças que “veem a infância barganhada na fome e na violência”. A brutalidade, assim, engole sua rotina como um redemoinho, bem como afeta sua mulher e filhos.

Essa é uma história ficcional, mas também uma representação da realidade, como analisa a jornalista Ana Márcia Diógenes, autora do livro “Buraco de Dentro”, no qual se insere Vítor. Colunista da plataforma de streaming O POVO+, ela lança a obra neste sábado, 9, no Café Passeio, localizado no Passeio Público, às 11 horas.

Primeiro romance da escritora, “Buraco de Dentro” é publicado pela editora Patuá e “mostra o cotidiano de quem habita as calçadas, desvive das sobras nos tambores do lixo e sobrevive desafiando os medos”. Ao longo de 196 páginas, são retratadas em primeira pessoa diferentes adversidades enfrentadas pelo protagonista, desde a baixa escolaridade à fome.

Entre os destaques do livro estão a abordagem de relacionamentos familiares de Vítor, o trabalho infantil e disputas de valores entre quem está na miséria.

“Os oito capítulos trazem diferentes buracos: o da escola, da rua, da cabeça… coloco as dificuldades enfrentadas pelo personagem situadas em algum buraco que a vida traz para ele - que nós todos temos, mas uma pessoa que vive na rua tem outra realidade, infelizmente. São invisibilizados. Eles não são ‘invisíveis’, porque eles existem. Eles são invisibilizados, porque podemos até nos compadecer, mas depois esquecemos, porque voltamos à nossa rotina”, argumenta.

Buraco de Dentro: visão sob o cotidiano

A ideia de escrever o romance surgiu há uma década, quando Ana Márcia Diógenes ainda era secretária adjunta da Cultura do Ceará. Na época, a sede da Secult-CE se localizava no prédio do Cineteatro São Luiz, na Praça do Ferreira, e a sala da então titular da pasta ficava no sexto andar.

Ela relata ter ficado “impressionada” com a quantidade de pessoas em situação de rua nos arredores do local. Uma vez, por exemplo, viu uma mulher grávida com muitos filhos e no dia seguinte ela havia dado à luz no mesmo lugar. Além disso, se deparou com “muitas brigas” e outras dinâmicas do cotidiano de alguém que vive na rua.

Era comum observar pessoas retirando alimentos do lixo. Com aqueles cenários em sua cabeça, decidiu iniciar pesquisas e leituras relacionadas a esse triste universo. Após sair do cargo de secretária adjunta, acompanhou catadores de lixo e passou a conversar com eles para compreender seu dia a dia.

Ana Márcia Diógenes também visitou um ponto no riacho Pajeú no qual catadores ficavam. Fez entrevistas e anotava tudo o que observava. Ao mesmo tempo, participava de cursos de escrita e começou a elaborar um personagem para uma história. Em seus rascunhos vislumbrou um jovem catador que morava com o pai e a família e “não tinha o que comer”.

Com bagagem permeada pelo livro “Quarto de Despejo”, de Carolina Maria de Jesus, a jornalista se propôs um desafio: escrever em primeira pessoa. Vítor, protagonista, passou apenas três anos estudando e desistiu de ir a escola por não ter se sentido acolhido. Preferiu estar na rua porque cresceu lá.

“Eu tinha que escrever como um homem que fala com vícios de linguagem de quem não teve a escolarização completa, com erros de concordância e com a característica de ‘engolir’ a letra S das palavras, por exemplo”, contextualiza.

Para reproduzir com fidelidade o contexto de vida de Vítor, foram fundamentais as leituras críticas dos jornalistas Demitri Túlio, do O POVO, e Ronaldo Salgado, pelas suas bagagens profissionais: “São pessoas que estão ‘muito dentro’ dessa realidade. Queria que vissem se a pegada masculina, da rua e aquela linguagem, até em questão de relação sexual, estava sendo transmitida como um homem da rua. Foi um desafio muito interessante para mim”.

“Eles me permitiram ver a brutalidade que existe na vida dessas pessoas. Como escritora e como mulher, se eu fosse falar da forma como um pai conversa com um filho para passar um ensinamento, talvez eu fizesse de uma maneira que imaginaria ser ‘a certa’. Eu não deveria pensar em ‘como seria o certo’. Eu tinha que pensar em como eram, na prática, a convivência e a dureza”, acrescenta. Outra “mentora” importante foi a escritora mineira Mell Renault.

No desenvolvimento do livro, Ana Márcia Diógenes ouviu “muitas histórias da rua”, desde relatos sobre a infância até a relação dos entrevistados com a escola. A partir desses pedaços de depoimentos, porém, decidiu criar do zero o enredo de seu livro, evitando até um possível livro-reportagem.

“Eu queria que fosse algo novo, que eu aprendesse com aquilo, que agregasse à minha história e ao meu conhecimento”, pontua. Outro exemplo das diversas brutalidades apresentadas no livro está logo no começo, quando há uma “situação nojenta” que até despertou repulsa em leitores que tiveram acesso à versão digital do livro. “Eu quis dizer para as pessoas que vão ler o livro que essa é uma vida dura”, enfatiza.

Buraco de Dentro

de Ana Márcia Diógenes

196 páginas

Lançamento: sábado, 9, das 11h às 15 horas

sábado, 9, das 11h às 15 horas Onde: Café Passeio (rua Dr. João Moreira, s/n - Centro)

Café Passeio (rua Dr. João Moreira, s/n - Centro) Quanto: R$ 60; livro disponível no site

R$ 60; livro disponível no site Mais infos: Instagram