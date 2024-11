"Dragon Age: The Veilguard": imersão sob véu de repetição

Foto: reprodução/Playstation "Dragon Age: The Veilguard" estreia nova história

Dragon Age: The Veilguard é um RPG single-player que volta ao famoso mundo mágico de Thedas e busca o equilíbrio entre tradição e inovação. Mesmo sendo o quarto jogo da franquia, ele é surpreendentemente acessível para novos jogadores, ao mesmo tempo que oferece uma imersão profunda para fãs antigos. A narrativa, rica em detalhes, envolve o jogador em um enredo complexo com personagens memoráveis. Mesmo sem exigir conhecimento prévio da série, The Veilguard consegue atrair veteranos e novatos com sua ambientação imersiva e história envolvente.

Combate Ágil, Mas Repetitivo

Os controles de The Veilguard são intuitivos e fáceis de aprender, especialmente no PS5, onde o combate rápido e arcade se destaca. A jogabilidade é focada em combos e habilidades recarregáveis, o que garante lutas fluidas e intensas. No entanto, para quem busca profundidade tática, o sistema pode parecer simples demais. O uso de "primer e detonação", que permite combinar habilidades para maximizar o dano, funciona bem, mas se torna repetitivo com o tempo. Embora o jogo ofereça um modo tático para pausar a ação e comandar os companheiros, essa função nem sempre é necessária, dada a natureza mais direta do combate.

Narrativa Rica e Personagens Memoráveis

A grande força de The Veilguard está em sua narrativa e nos personagens que compõem o grupo de Rook, o protagonista. Cada um dos sete companheiros tem sua própria história, e dedicar tempo a suas missões secundárias revela aspectos profundos de suas personalidades. A interação entre os personagens é envolvente e lembra a construção de relacionamentos presente em jogos como Mass Effect. A trama principal, que envolve deuses élficos e a missão de salvar o mundo, é cheia de reviravoltas e mantém o jogador interessado até o fim. A BioWare acerta em dar espaço para que esses personagens brilhem e se tornem parte integral da experiência de jogo.

Rejogabilidade e Exploração

The Veilguard oferece várias decisões ao longo da campanha que afetam o enredo e os relacionamentos entre os personagens. Essas escolhas incentivam o jogador a explorar diferentes finais e caminhos em novas partidas. Além disso, o jogo oferece missões secundárias, áreas ricas em detalhes e um mundo que se expande à medida que o jogador avança. Embora algumas áreas possam parecer lineares no início, a exploração se torna mais recompensadora com o tempo.

Dragon Age: The Veilguard é uma conquista significativa da BioWare, mesmo com algumas limitações. O combate poderia ser mais variado nas fases finais, e as animações faciais, por vezes, quebram a imersão. Ainda assim, o jogo oferece uma experiência single-player robusta, com uma história rica, personagens inesquecíveis e um mundo vasto para explorar. Seja para fãs de longa data ou novos jogadores.



Davi Rocha é integrante do canal de Youtube Bacontástico

"Dragon Age: The Veilguard"

Onde adquirir: www.playstation.com.br

Quanto: R$ 349,90