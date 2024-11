Horóscopo: previsão para seu signo hoje, quinta, 7 de novembro

ÁRIES

Sua capacidade de transformação tende a aflorar, favorecendo suas ambições profissionais, o que lhe ajuda a aproveitar as situações com sagacidade. No entanto, tente evitar bater de frente com as pessoas, como alerta a tensão entre Lua e Marte.

TOURO

Procure prezar por sua individualidade sem ser autoritária, como alerta a tensão Lua-Marte. A tendência é que você vivencie experiências que transformam sua percepção do mundo e de si mesma, extraindo significados que impactam em seus valores.

GÊMEOS

É importante ter cautela e manter a discrição sobre suas opiniões, como alerta a tensão envolvendo Lua e Marte. Os desafios podem lhe despertar uma significativa capacidade de regeneração, o que lhe liberta de padrões emocionais e gera autoaprimoramento.

CÂNCER

É preciso ser sutil e evitar embates diretos, devido à tensão entre Lua-Marte. Seu olhar pode se transformar perante as relações, o que lhe leva a valorizar vínculos que agreguem significado à sua vida, enquanto rompe com padrões limitantes.

LEÃO

Busque evitar arbitrariedades com o entorno imediato, dada a tensão Lua-Marte. As demandas podem pedir maior comprometimento e capacidade de adaptação, o que lhe desperta um apurado senso analítico e um pensamento arrojado.

VIRGEM

Convém evitar reagir de modo impulsivo aos desafios, devido à tensão Lua-Marte, que exige senso estratégico. A tendência é que você imprima paixão em suas ações e se abra a mudanças que lhe levem a expandir os horizontes existenciais.

LIBRA

É fundamental moderar a agressividade na relação com grupos, devido à tensão Lua-Marte. O momento tende a favorecer experiências vivenciadas na esfera íntima, de forma nutrir a cumplicidade no círculo de confiança e promover autocuidado e cura interior.

ESCORPIÃO

Procure ser firme sem ser impositiva. Os encontros entre Lua, Plutão e Urano podem trazer um grande potencial investigativo, o que lhe leva ao âmago de questões importantes para sua vida, enquanto deixam o discurso mais elaborado, com uma retórica eficiente.

SAGITÁRIO

Busque evitar correr riscos não calculados, como alerta a tensão entre Lua e Marte. Sua relação com o universo material pode se revestir de um apurado senso estratégico neste momento em que Lua e Plutão se encontram, o que lhe ajuda a lidar com demandas mais complicadas.

CAPRICÓRNIO

Busque manter a mente aberta para as mudanças, mas sem especular com as finanças, dada a tensão Lua-Marte. Você tende a se mostrar habilidosa frente a demandas de maior complexidade envolvendo grupos, visto o encontro entre Lua e Plutão.

AQUÁRIO

Tente manter a moderação no trato humano, evitando embates diretos. Lua, Plutão e Urano podem lhe fazer vivenciar as experiências com profundidade e a extrair lições que contribuam com seu aprimoramento perante a vida e aos desafios que ela lhe reserva.

PEIXES

É importante não se deixar levar pela impulsividade e pelo imediatismo frente aos problemas, dada a tensão Lua-Marte. Suas relações de amizade tendem a vivenciar um momento de maior cumplicidade e compartilhamento de experiências transformadoras.

o anjo MEBAHEL

Justiça, verdade, liberdade; liberta os oprimidos e os presos; protege a inocência e faz conhecer a verdade. Dá gosto ao estudo das leis. O gênio contrário é o da calúnia, falso testemunho e processos. Quem nasce sob esta influência, será um codificador de sonhos conhecedor das leis materiais e espirituais, que pratica sem utopia. Sempre portador de boas notícias, será um magnífico defensor

O SANTO São Vilibrordo

São Vilibrordo nasceu em Nortúmbria, Alemanha, em 658. Pertencente a uma família cristã, foi enviado pelo pai como oblato, aos cinco anos, para o mosteiro de York, Inglaterra. Crescido, decidiu dedicar-se ao estado monástico. Ingressou para a Irlanda para aperfeiçoar sua cultura teológica sob guia do abade Egberto. Após nove anos de estudos, foi ordenado sacerdote.

Descrito por muitos biógrafos com pequena estatura, São Vilibrordo foi um homem grandioso em suas ações, sobretudo um grande organizador, com destacado senso de comando que lhe permitiu graças também à formação de muitos bispos.

Cansado pelas fadigas apostólicas e debilitado pela idade, afastou-se no mosteiro de Echternach, onde faleceu no dia 7 de novembro de 739.