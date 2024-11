Novidades da Nintendo: Mario e Luigi fazem a festa em Jamboree

Foto: Reprodução/nintendo "Super Mario Jamboree" acerta com visual vibrante

"Super Mario Party Jamboree", lançado para o Nintendo Switch, mostra que a Nintendo ouviu as críticas. O jogo mantém a diversão em grupo, mas agora é mais estratégico. O novo Modo Pro reduz a sorte e deixa o jogo menos frustrante para quem já é veterano.

O enredo é coadjuvante em qualquer Mario Party, mas neste, o Modo História oferece um contexto divertido e garante senso de progressão para quem quiser jogar sozinho, ao mesmo tempo que mantém o elemento social para os modos online e multijogador. Esse balanceamento entre o modo história e as opções multiplayer robustas garante que haja sempre algo novo para explorar e desfrutar, mantendo os jogadores envolvidos.

Os controles, especialmente os minijogos com controles de movimento, continuam a ser um ponto de discórdia. Desde a época do Wii, a Nintendo tem insistido nesse recurso, mas eles podem ser imprecisos e desajeitados, necessitando de mais espaço físico do que simplesmente segurar um controle.

Visualmente, "Super Mario Party Jamboree" é vibrante e convidativo. Os gráficos são claros e bem desenhados, mantendo o estilo alegre e colorido característico da franquia. Os novos mapas são criativos e cada um apresenta elementos únicos que afetam a jogabilidade.

A trilha sonora e os efeitos sonoros continuam a ser um forte complemento à atmosfera festiva do jogo. Os sons são nítidos e bem integrados, com cada efeito sonoro realçando as ações em tela sem se tornar uma distração. Este aspecto do jogo é muitas vezes subestimado, mas em Jamboree, ele é crucial para trazer energia e entusiasmo.

Em termos de rejogabilidade, Jamboree brilha com uma variedade impressionante de minijogos e modos que garantem que cada sessão seja única. A adição de personagens e estágios que se desbloqueiam ao longo do tempo incentiva os jogadores a continuar jogando, explorando todas as facetas do jogo.

Apesar de suas inovações e melhorias, há espaço para ajustes, especialmente na minimização ainda mais do papel da sorte nos resultados dos jogos e na oferta de opções de personalização de duração das partidas para acomodar sessões mais curtas. "Super Mario Party Jamboree" é uma adição valiosa para qualquer coleção do Nintendo Switch, atraindo tanto novatos quanto veteranos. (Davi Rocha)

Davi Rocha é integrante do canal de Youtube Bacontástico e colunista do O POVO