Programe-se: Confira a agenda cultural desta quinta, 7 de novembro (07/11)

Ainda Estou Aqui

O filme "Ainda Estou Aqui", estrelado por Fernanda Torres e Selton Mello, estreia nos cinemas nesta quinta-feira, 7. O Brasil enfrenta o endurecimento da ditadura militar. Os Paiva — Rubens, Eunice e seus cinco filhos — vivem na frente da praia, numa casa de portas abertas para os amigos.

Um dia, Rubens é levado por militares à paisana e desaparece. Eunice, cuja busca pela verdade se estende por décadas, é obrigada a se reinventar e traçar um novo futuro para si e seus filhos. A obra é baseada no livro biográfico de Marcelo

Rubens Paiva.

Quando e onde: Ingresso.com

Bon Jovi

No próximo sábado, 9, às 23 horas, o Pub 5 Elementos, no bairro Varjota, é palco de homenagem ao grande astro do rock mundial Jon Bon Jovi, de clássicos como "It's my life" e "Livin' on a Prayer". O cantor e compositor Fets Dômino se apresenta no local para reviver os maiores sucessos do artista. A abertura ocorre às 21 horas com Mr. Joe Black tocando clássicos do rock.

sábado, 9, a partir das 21 horas; Onde: 5 Elementos Pub (R. Ana Bilhar, 1180 - Meireles)

5 Elementos Pub (R. Ana Bilhar, 1180 - Meireles) Quanto: a partir de R$ 120; vendas no site Sympla



Sinatra e Bennett

O cantor Paulo Benevides sobe ao palco do Teatro RioMar Fortaleza neste domingo, 10, para uma noite de homenagens a dois ícones do jazz e do pop: Tony Bennett e Frank Sinatra. Acompanhado por uma banda, o artista interpreta clássicos como "Fly Me To The Moon" e "My Way", de Sinatra, e "I Left My Heart In San Francisco" e "The Good Life", de Tony Bennett.

domingo, 10, às 20 horas Onde: Teatro RioMar Fortaleza (rua Desembargador Lauro Nogueira, 1500 - Papicu)

Teatro RioMar Fortaleza (rua Desembargador Lauro Nogueira, 1500 - Papicu) Quanto: a partir de R$ 100



Lagosta Bronzeada

Começa nesta sexta-feira, 8, o evento Herança Nativa 10 anos, encontro que promove e valoriza as tradições de povos indígenas, comunidades ciganas, quilombolas, sertanejas e serranas. Realizada pelo Sesc Ceará, a ação terá apresentação da banda Lagosta Bronzeada, um dos principais nomes da música nordestina.

sexta-feira, 8, às 20 horas Onde: Sesc Iparana (Av. José de Alencar, 150 - Iparana, Caucaia)

Sesc Iparana (Av. José de Alencar, 150 - Iparana, Caucaia) Quanto: a partir de R$ 15; valor destinado ao Mesa Brasil



Planetário

O Planetário Rubens de Azevedo realiza nesta quinta-feira, 7, mais um Noite das Estrelas, programa gratuito de observação astronômica a partir de um telescópio. O equipamento é disponibilizado ao público para visualização de crateras da lua, planetas e nebulosas.

quinta-feira, 7, das 19h às 21 horas Onde: Planetário Rubens de Azevedo, no Dragão do Mar (rua Dragão do Mar, 81)

Planetário Rubens de Azevedo, no Dragão do Mar (rua Dragão do Mar, 81) Gratuito



Monólogo

Ocorrem neste fim de semana as últimas apresentações do espetáculo "Ninguém Sabe Meu Nome", da atriz Ana Carbatti. Ela sobe ao palco da Caixa Cultural Fortaleza com monólogo sobre racismo e maternidade. A peça aborda o dilema de uma mãe preta ao falar sobre racismo com o filho.

sexta-feira, 8, e sábado, 9, às 20 horas; domingo, 10, às 19 horas Onde: Caixa Cultural Fortaleza (av. Pessoa Anta, 287 - Praia de Iracema)

Caixa Cultural Fortaleza (av. Pessoa Anta, 287 - Praia de Iracema) Quanto: R$ 30 e R$ 15 (meia)



Mostra de Videoperformance

Como parte da programação do 6º Festival Internacional Imaginários Urbanos, ocorre uma mostra de videoperformance com trabalhos de artistas de diferentes estados e países, como "Mixaria no Sertão - Ouro no Exterior", do Ceará, "Corpografias do Pixo" (foto), do Maranhão, e "You Will Never Be a Weye", do Chile. No sábado, 9, é realizada também mesa de conversa das 16 horas às 18h30min com os curadores Eduardo Bruno, Waldírio Castro e Marie Auip sobre as temáticas.