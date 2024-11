Roteiro para o Réveillon: conheça festas privadas no Nordeste

Foto: MilSorrisos.com.br/Divulgação Na cidade de Japaratinga, em Alagoas, Réveillon Mil Sorrisos terá shows de Anitta, Natta, Péricles e mais artistas

Faltam menos de dois meses para a chegada de 2025 e as cidades estão se preparando para receber o novo ano da melhor forma. Considerados destinos essenciais para se passar os últimos dias do ano, as capitais do Nordeste e municípios litorâneos da região são as principais opções para quem quer unir diversão e bem-estar.

Além do conforto de hotéis que estão com pacotes especiais em espaços exclusivos, também é possível adquirir ingressos para as festas que trazem na programação artistas dos mais diversos ritmos.

Entre os municípios mais procurados pelos visitantes brasileiros e internacionais estão: Baixio, na Bahia, Fernando de Noronha, em Pernambuco, e Barra de São Miguel, em Alagoas. No Ceará, a procura vai além de Fortaleza, com destaque para os municípios de Taíba, Preá e Icaraí de Amontada.

Viva Caraíva

Localizada em Porto Seguro, no extremo sul do estado da Bahia, a vila de Caraíva é destino especial para aqueles que desejam desfrutar dos últimos dias de 2024 em conexão com a natureza. Realizado próximo ao Centro do povoado, o Réveillon Viva Caraíva acontece em cinco dias: 27, 29 e 31 de dezembro, e 2 e 4 de janeiro, com ingressos disponíveis para compra no site Bilheteria Digital a partir de R$ 140 (apenas 1 dia) e R$ 1.229 (pacote para dias 29

e 31/12 e 2/1).

Na programação musical, Marcelo D2, 5521, Gilsons, SubaCrew e Saulo ganham destaque na agenda. O dia da virada será comandado pelo grupo Gilsons, e o ingresso para a data garante open bar premium. Para se hospedar na região, o Viva Caraíva indica hotéis e pousadas parceiros do evento, como: Vila Botanika, Pousada Oceano, Coco Brasil, Vila das águas, Casa das Conchas e Pousada Mangue Sereno.

Onde: Vila de Caraíva (Porto Seguro - Bahia)

Vila de Caraíva (Porto Seguro - Bahia) Quanto: a partir de R$ 140 (1 dia) e R$ 1.229 (pacote para dias 29 e 31/12 e 2/1)

a partir de R$ 140 (1 dia) e R$ 1.229 (pacote para dias 29 e 31/12 e 2/1) Vendas: bilheteriadigital.com

bilheteriadigital.com Mais informações: @vivacaraiva_





Mil Sorrisos

Próxima da famosa Maragogi, a praia de Japaratinga é local para um dos Réveillons mais procurados por celebridades e aqueles que desejam passar a virada do ano em grande estilo. Com festas durante quatro dias, o Réveillon Mil Sorrisos traz na programação de shows grandes nomes da música nacional, como Anitta, Thiaguinho, Jorge e Mateus, Léo Santana, Belo, Nattan, Péricles, Dennis, Pedro Sampaio, Banda Eva, Felipe Amorim, Matheus Fonseca e Feyjão.

A animação também terá participação de Mil Sorros Crew, Mohamed, Lup, Caue Ramos, Gudi, Etta, Thippo, Malira, Jamal, Hektor, Lauro Malloy e Sarah Leonel. Com open bar disponível em todas as datas, os ingressos para o Réveillon Mil Sorrisos estão à venda no Ingresse.com, com valores a partir de R$ 1.200 (1 data) e R$ 4.000 (pacote para os quatro dias).

Onde: Japaratinga, Alagoas

Japaratinga, Alagoas Quanto: a partir de R$ 1.200 (1 dia) e R$ 4.000 (pacote)

a partir de R$ 1.200 (1 dia) e R$ 4.000 (pacote) Vendas: Ingresse.com

Mais informações: @reveillonmilsorrisos





Bendito

Localizado a 110km de Natal, no Rio Grande do Norte, São Miguel do Gostoso é destino certo para quem deseja unir a tranquilidade que a natureza oferece com a possibilidade de curtir a noite em festas exclusivas. Entre 27 de dezembro e 1º de janeiro, o Bendito Réveillon leva à praia potiguar atividades pelo dia - que mesclam esportes, contemplação da natureza e passeios pela região - e eventos durante a noite que vão ser realizado no Condomínio Uhane

Luxury Villas.

Na programação musical, as festas do Bendito serão comandadas pelos DJs Ashibah, Curol, Eli Iwasa, Facundo Mohrr e mais.

Onde: São Miguel do Gostoso - Rio Grande do Norte; locais variados

São Miguel do Gostoso - Rio Grande do Norte; locais variados Quanto: R$ 2.700 (pacote)

R$ 2.700 (pacote) Vendas: Ingresse.com

Ingresse.com Mais informações: @benditoreveillon





Maravilha

No litoral oeste do Ceará, no município de São Gonçalo do Amarante, a praia da Taíba marca presença entre os locais mais procurados no estado para passar o Réveillon. A 70 km de Fortaleza, o local é palco para o Réveillon Maravilha que, este ano, terá quatro dias de festa com artistas locais e nacionais. Na programação: Rael, Bhaskar, Camila Jun, Camila Marieta, Carol Emmerick, Chico Aquino, Coletivo Missa, Davi Cartaxo, Kali, Ray Ferreira, Rayane Fortes, Rodrigo Sá,

Yumi Project.

Os interessados podem adquirir entradas para uma única data, com valor a partir de R$ 350, ou o pacote para todos os dias a partir de R$ 2.590. No combo, o visitante tem acesso às quatro festas (sendo três opens bar e 1 experiência gastronômica), assistência em atividades esportivass, como também participação livre e apoio em atividades de yoga, massoterapia e kitesurf.

Onde: Praia de Taíba (São Gonçalo do Amarante, s/n - Ceará)

Praia de Taíba (São Gonçalo do Amarante, s/n - Ceará) Quanto: a partir de R$ 350 (1 dia) e R$ 2.590 (pacote)

a partir de R$ 350 (1 dia) e R$ 2.590 (pacote) Vendas: Ingresse.com

Ingresse.com Mais informações: @reveillonmaravilha





Quereres

Também na Bahia, desta vez no município de Baixio, o Réveillon dos Quereres marca seu nome entre as festas mais badaladas do País. No litoral norte baiano, o evento terá quatro dias de duração e traz entre os artistas convidados Samuel Rosa, Banda Eva, Xande de Pilares, Luedji Luna, Marina Diniz, Victor ALC, Zé do Roque, Baiya e Fiora. Na programação dos DJs, nomes conhecidos no meio, como Bhaskar, Curol, Carola e Dre Guazzelli prometem animar a festa que terá atividades durante todo o dia e open bar disponível ao público à noite.

Em questão de hospedagem, o Réveillon do Quereres possui parceria com hotéis e pousadas da região, tendo entre as indicações de locais para a estadia entre os dias 28 e 31 de dezembro e 1º de janeiro: Hotel Boutique & Spa Ponta de Inhambupe by Slaviero, Pousada Recanto Lagoa Azul, Casas Condominio Ponta de Inhambupe, Quintas de Sauípe e Condomínio Ponta de Inhambupe. Os interessados podem adquirir os ingressos no site TotalAcesso, com valores a partir de R$ 750 (apenas 1 dia) e R$ 1.400 (pacote a partir de 2 dias).

Onde: rua Boa Vista, s/n - Baixio, Esplanada (BA)

rua Boa Vista, s/n - Baixio, Esplanada (BA) Quanto: a partir de R$ 750 (apenas 1 dia) e R$ 1.400 (pacote a partir de 2 dias)

a partir de R$ 750 (apenas 1 dia) e R$ 1.400 (pacote a partir de 2 dias) Vendas: TotalAcesso.com

TotalAcesso.com Mais informações: @reveillondosquereres