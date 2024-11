Ambientes aconchegantes recebem público na CasaCor Ceará 2024

Foto: AURÉLIO ALVES Nüsse Botânico na CasaCor 2024

Os visitantes que chegarem ao espaço gastronômico da Nüsse encontrarão um ambiente em tons claros harmônicos, com detalhes florais nas colunas e formas orgânicas no teto. Maria José Lopes, arquiteta responsável pelo projeto, conta que cada detalhe foi pensado para o local ser aconchegante, mas também atrativo para quem visita a CasaCor.

"Acredito que hoje em dia, quando se vai a restaurante ou cafeteria, se quer muito a experiência do ambiente. Às vezes digo que se isso é tão forte quanto o sabor da comida, e que vamos a um lugar apenas pela experiência dele", elabora.

Carregando o nome de "Nüsse Botânico", Maria José buscou trabalhar com o tom de verde em sua paleta, que harmonizou com tons de branco e marrom, que remetesse a essa natureza. Além dos detalhes florais nas colunas, decorações artesanais que remetem a borboletas e obras de artistas locais que são inspiradas na natureza também vestem o espaço.

"Queremos que quando a pessoa passe, ela sinta vontade de entrar, olhar nossas obras de arte; fique curiosa para saber se é papel de parede ou pintura (nas colunas) e estar à vontade no ambiente. Temos mesa com cadeiras, mas também temos sofás com mesinhas mais confortáveis".

Uma boa forma de desfrutar desse aconchego transmitido é com uma xícara de café, acompanhado do famoso croissant. "O que encontrarão no nosso cardápio certamente são produtos autorais com insumos de alta qualidade e claro, nuts (nozes) por toda parte, desde cafés, drinks, entradinhas, saladas, quiches, croissants e sobremesas. Tem um pouco de tudo", explica Leli Albuquerque, representante da cafeteria.

A indicação feita por ela é que o visitante comece pedindo o Bowl de Castanhas Saborizadas (R$ 19), que permite "escolher os sabores entre doces e salgados". Para acompanhar na petiscagem, ela sugere um vinho ou café gelado. "Minha outra indicação é nossa torta de chocolate com caramelo salé (R$ 29), em camadas com texturas e contrastes de sabores incríveis", destaca o doce indicado.





Nüsse Botânico - Maria José Lopes

Onde: CasaCor Ceará

(av. Almirante Barroso,

500, Praia de Iracema)

Horário de funcionamento: Terça a sábado 16 às

22 horas | Domingos e feriados 15 às 21 horas

Entrada: Ingressos a partir de R$ 45 (meia) e R$ 90 (inteira)

Pardal - Sobre Arquitetura

Quando a Sobre Arquitetura pensou no quiosque da Sorveteria Pardal na CasaCor 2024, eles mergulharam na "essência da marca", com o objetivo de recuperar "as memórias afetivas dos clientes" que acompanham a marca há mais de 30 anos. A ideia era trazer a nostalgia, mas sem abrir mão do atual momento da marca.

A surpresa é vista se observada mais de perto: ela é revestida por fora com os palitos de picolés da Pardal, o que, na visão dos designers do projeto, Camila Novaes e Rafael Bandeira, confere "um toque criativo e sustentável, que remete ao universo da marca de forma autêntica e inovadora". "A iluminação cuidadosamente posicionada destaca cada detalhe dos palitos, realçando a identidade visual da Pardal e elevando a experiência visual e sensorial dos visitantes", declaram.

Os visitantes do espaço Pardal poderão desfutrar de diversos produtos da marca, dos tradicionais à linha premium. "Esse ano trouxemos uma experiência com o nosso picolé Supra, ele é nosso produto premium de grande sucesso — um sorvete no palito com cobertura de chocolate. Pensando nisso, criamos o Espaço Supra, onde é possível personalizar/montar o picolé com toppings e caldas, tudo isso pensado e harmonizado por uma chef de gastronomia", exemplifica Flávio Oliveira.

Flávio também celebra a presença da sorveteria na mostra: "Estar presente na CasaCor reforça ainda mais nosso posicionamento como marca e também nos aproxima cada vez mais do público do evento, que cresceu com a nossa história. Afinal, qual o c que não tem uma memória afetiva com a Pardal? ".

Como indicação para os visitantes, ele sugere o gelato de Pistache e Coco com Rapadura (copinho a partir de R$ 19) e o os sabores do picolé Supera de Pistache do Oriente e Suspiro de Verão (a partir de R4 24).