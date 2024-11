Confira a programação cultural desta sexta-feira, 8

Foto: ERIKA NGUEIRA/DIVULGAÇÃO Espetáculo "Correntezas"

O Centro Cultural Bom Jardim recebe nesta sexta-feira, 8, o espetáculo de dança "Correntezas", que aborda a ancestralidade e espiritualidade a partir do questionamento "Como podemos nos aproximar da natureza?". A montagem propõe-se uma visão afropindorâmica e periférica sobre as questões que atravessam as intérpretes dentro do processo de aproximação com a natureza.

Quando: sexta-feira, 8, às 19h30min

Onde: Teatro Marcos Miranda/CCBJ (Rua 3 Corações,

400 - Granja Lisboa)

Gratuito

Mais informações: @centroculturalbomjardim





Liga Cearense de Games

Começa nesta sexta-feira, 8, a Liga Cearense de Games, com programação gratuita que promete reunir mais de 1.500 pessoas em disputas de e-sports ao longo de três dias. O evento acontece no RioMar Fortaleza e inclui campeonatos de Fighting Games (Tekken 8, Street Fighter 6, Guilty Gears Strive, Super Smash Bros), Futebol Digital (FC25 e eFootball Mobile) e Mobile Games (Free Fire e Wild Rift). O valor da prêmio é R$ 20 mil, distribuídos entre os quatro melhores jogadores. Inscrições: lcg.progamers.com.br/

Quando: 8, 9 e 10 de novembro, 13 às 21 horas

Onde: RioMar Fortaleza (R. Des. Lauro Nogueira, 1500 - Papicu)

Gratuito





House Concert

O artista folk brasileiro Rafael Witt apresenta show nesta sexta-feira, 8, inspirado nos House Concerts americano, que propõe uma relação direta do músico com o público. O músico apresenta parte do repertório do álbum novo e versões de músicas clássicas de artistas que o inspiram. O evento acontece num espaço intimista, semelhante a uma casa, e conta com comidas, bebidas e um meet & greet ao fim do show.

Quando: sexta-feira, 8, às 19 horas

Onde: Tipo Café (Rua José Vilar,

3040 - Dionísio Torres)

Quanto: R$ 50, vendas pelo Sympla





Roda de Samba

O boteco Moto Libre recebe nesta sexta-feira, 8, dois shows especiais no estilo roda de samba com os artistas Gabi Nunes e Mulher Barbada, a partir das 21 horas, na abertura da casa. A casa de shows, que está localizada na Monsenhor Tabosa, tem o show de Barbada marcado para iniciar às 21h30min e o da Gabu, às 00h30 horas.

Quando: sexta-feira, 8, a partir das 21 horas

Onde: Moto Libre (Avenida Monsenhor Tabosa, 299 - Praia de Iracema)

Quanto: R$ 30

Mais informações: @motolibrebar





Show para Dançar

Nesta sexta-feira, 8, o restaurante e ambiente cultural Esquina Brasil/Nega Teresa promove festa dançante a partir das 22 horas, com shows de forró dos artistas de Xandyndo Diferenciado, Janaína Alves e banda Pé de Ouro.

Quando: sexta-feira, 8, a partir das 22 horas

Onde: Esquina Brasil/Nega Teresa }

(Av. Antônio Sales, 3177 - Dionísio Torres)

Quanto: R$ 30 (couvert)

Mais informações: @degagecomunicacao e (85) 85 9.8884-3177