Equilíbrio e prazer nos festivais Costume Saudável e Costume Gourmet

Foto: Divulgação Festivais Costume Saudável e Gourmet começam nesta sexta-feira, 8

O estacionamento do Shopping RioMar Fortaleza recebe os festivais Costume Saudável e Costume Gourmet, realizados entre 8 e 10 de novembro, em uma edição inédita, que une experiências cheias de sabor, saúde e bem-estar. Iniciativa dos Mercadinhos São Luiz, o evento está com ingressos disponíveis no site oficial (costumesaudavel.com.br).

Neste ano, os festivais se uniram em um único evento para trazer a mensagem que equilíbrio é tudo para uma vida mais plena, mostrando que é possível aliar uma rotina saudável ao prazer de consumir a alta gastronomia.

Entre as novidades, com a apresentação de identificação profissional válida na bilheteria do evento, profissionais da área da saúde, como médicos, psicólogos, nutricionistas, educadores, físicos, fisioterapeutas, entre outros, têm entrada gratuita. Além disso, há meia-entrada disponível para estudantes, idosos e pessoas com deficiência (PcD).

A programação dos festivais traz palestras, debates, oficinas, espaço de gastronomia, clubinho São Luiz para crianças, happy hour e diversas ativações de marcas. Toda a renda será revertida para o Instituto Povo do Mar (IPOM), Instituto do Câncer do Ceará (ICC) e o Instituto Primeira Infância (Iprede). O evento tem a expectativa de que mais de 40 mil pessoas passem nos três dias de realização.

As ações ainda incluem academia com treinos em várias modalidades como ioga e pilates; espaço kids com brincadeiras e contação de histórias; oficinas com receitas práticas e saudáveis; rodas de conversa sobre alimentação e desenvolvimento infantil, entre outros.

Já na área do Festival Costume Gourmet, será possível aproveitar oficinas gastronômicas, churrascadas e adega com exposição de rótulos de vários países. Com mais de 90 expositores, ambos os espaços contarão com ativações de marcas trazendo lançamentos de produtos, além de experiências.

As atrações do palco 360 contam com o empresário e artista Rodrigo Hilbert, personalidade que chegou a virar até meme na internet mediante tantas habilidades domésticas. Ele será um dos palestrantes e também estará em um talk da distribuidora Merchant.

O treinador Ricardo Lapa, sucesso entre o público da edição do último ano, irá estimular o movimento nos participantes do evento. E Marcelo Paz, CEO do Fortaleza Esporte Clube SAF, conduzirá um bate-papo para compartilhar cases e experiências. O evento conta com a participação de marcas como Trebeschi, Iogurteria Nestlé, Queijos Galbani, Ambev, DAG, Merchant, Santa Clara, Danone, Unimed, entre outras.





Confira a programação

Sexta-feira, 8 de novembro

PALCO 360 - SÃO LUIZ - Costume Saudável

17h às 17h45min - Cerimônia de Abertura com Wladson Sidney e Phelipe Carvalho, Ana Paula Falcão e Fred Felizardo Reinvente-se (programa de Saúde do Mercadinhos São Luiz)

18h às 18h45min - Inteligência Artificial nos atendimentos com nutricionista

Valden Capistrano

18h45 às 19h30min - Cabe Todo Mundo

no Mundo

19h30 às 20h30min - Palestra com

Rodrigo Hilbert

20h45 às 21h40min - Show musical com Phelipe Carvalho e Giovana Bezerra

OFICINA PRATICIDADE - Costume Saudável

17h às 18h - Empadinha de Cuscuz com Zely Ramos UNICHRISTUS

18h15min às 19h - Lava Cake de Chocolate na Airfryer com Lia Quinderé

19h15min às 20h - Almoço prático com Mônica Pinto

20h15min às 21h - Filé mignon suíno ao molho de frutas vermelhas com farofa natalina com Beatriz Maia São Luiz CONCHA Y TORO

21h15min às 22h - Tortinha de Frango na Air fryer com Ju Pontes SABOR E VIDA

OFICINA GOURMET - Costume Gourmet

17h15min às 18h15min - Risoto de moqueca de camarão com chef Edil Costa e sommelier Karime Loreiro

18h30min às 19h30min - Capote no Leite de Coco com Pirão de Milho e Tartar de Ovo e Camarão em Moedas Fritas de Grude de Tapioca com chefs Van Regia e João Lima;

19h45min às 20h45min - Frango Desossado com chef Frederico Jayme

21h às 22h - Tekkadon com chef Pepê

A programação dos demais dias pode ser vista em www.costumesaudavel.com.br

Costume Saudável e Costume Gourmet

Quando: 8, 9 e 10 de novembro; das 17h às 22 horas

Local: Estacionamento do Shopping RioMar Fortaleza

(rua Des. Lauro Nogueira, 1500 - Papicu)

Quanto: a partir de R$ 30; vendas em costumesaudavel.com.br

Mais informações:

@festivalcostumesaudavel

e @festivalcostumegourmet