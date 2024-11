horóscopo personare

ÁRIES

As amizades podem vivenciar momentos de grande interação, embora se intensifiquem os desafios. Por isso, busque fazer ajustes constantes. Mostrar-se aberta ao diálogo e ao aprendizado conjunto tende a ser o caminho da harmonização, visto a harmonia Lua-Júpiter.

TOURO

Tente aproveitar as oportunidades de expansão material sugeridas pelo encontro Lua-Júpiter. Seus objetivos profissionais tendem a se elevar nesta Lua Crescente, o que lhe deixa mais engajada na rotina de trabalho e nos projetos em curso, embora o estresse ganhem corpo.

GÊMEOS

Momento de expansão mental favorável aos estudos, às atividades ligadas ao autoconhecimento e às viagens em geral.

CÂNCER

As necessidades íntimas ganham corpo, o que lhe faz supri-las por meio do usufruto de situações prazerosas que elevam a autoestima.

LEÃO

É preciso não se deixar sobrecarregar a ponto de negligenciar suas necessidades, visto a tensão lunar com Sol e Marte. Suas relações podem pedir maiores atenções nesta Lua Crescente, o que lhe torna colaborativa e articulada do ponto de vista da comunicação.

VIRGEM

Procure respeitar o ritmo dos outros e evitar se sobrecarregar, como alerta a tensão lunar com Sol e Marte. As demandas ligadas à gestão das rotinas podem se intensificar nesta Lua Crescente, o que lhe aflora proatividade e colaboratividade com as pessoas do entorno.

LIBRA

Procure seguir moderada nos gastos e na interação social. Um florescer criativo pode ser evidenciado nesta Lua Crescente, tornando a vida prazerosa, enquanto você se abre à fruição de atividades que enriquecem sua bagagem cultural, dada a harmonia com Júpiter.

ESCORPIÃO

Busque não se deixar absorver a ponto de negligenciar seus objetivos profissionais. As demandas cotidianas podem ganhar corpo nesta Lua Crescente, o que lhe deixa engajada na vida doméstica e acolhedora com seus conviventes, fortalecendo o círculo íntimo.

SAGITÁRIO

É preciso ter cautela ao exteriorizar desafios pessoais e diplomacia em momentos de conflito, dada a tensão lunar com Sol e Marte. Sua capacidade comunicativa tende a se expandir nesta Lua Crescente, o que ajuda com o trato interpessoal, as trocas intelectuais e o aprendizado.

CAPRICÓRNIO

Busque moderar os gastos e fazer uma avaliação criteriosa de riscos antes de agir. Seu envolvimento com os aspectos materiais e práticos da vida pode se elevar nesta Lua Crescente, o que ajuda com a produtividade e as oportunidades de investimento, devido sua harmonia com Júpiter.

AQUÁRIO

Momento oportuno para a autodescoberta e expansão pessoal, inclusive por meio da comunicação, considerando a Lua Crescente e sua harmonia com Júpiter. Busque ser seletiva na extroversão da autoimagem e das suas ambições, de modo a não conflitar com as pessoas do entorno.

PEIXES

Os processos introspectivos podem ganhar intensidade nesta Lua Crescente, o que traz à tona questões que impactam na autoestima e na força de vontade, devido à tensão com Sol e Marte. Procure se cercar de conforto e do apoio de quem lhe quer bem pode ser revigorante.

o anjo HARIEL

Domina sobre as ciências e artes; influi sobre as descobertas úteis e novos métodos; faz associar-se às pessoas de bem; dá sentimentos generosos, religiosidade e pureza de costumes. O gênio contrário provoca cismas e guerras de religião; leva à impiedade e à fundação de seitas perigosas. Quem nasce sob esta influência, tem grande pureza de sentimentos.

O SANTO São Deodato I

São Deodato I foi, por quarenta anos, Padre em Roma, antes de suceder ao Papa Bonifácio IV a 19 de outubro de 615. Seu nome significa "dado por Deus". Em Roma, o Papa não era somente o Bispo e o Pai espiritual, mas também o guia civil, o juiz, o supremo magistrado, a garantia da ordem. Com a morte de cada pontífice, os romanos se sentiam privados de proteção, expostos às invasões dos bárbaros nórdicos ou às reivindicações do império do Oriente. A teoria dos dois únicos, Papa e imperador, que deviam governar unidos, não encontrava grandes adesões em Constantinopla. São Deodato morreu em novembro do ano 618. Foi amado e chorado pelos romanos que tiveram a oportunidade de apreciar seu bom coração