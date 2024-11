Festival Elos anuncia programação completa; veja atrações

Foto: Rony Hernandes/Divulgação Liniker estreia turnê do álbum "Caju" em São Paulo no mês de novembro

Com destaque para Liniker e Alceu Valença, a 6ª edição do Festival Elos acontece gratuitamente em Fortaleza nos próximos dias 23 e 24. O evento é realizado na Praia de Iracema e tem line-up com mais de 10 atrações musicais por dia.

Liniker apresenta pela primeira vez em Fortaleza o show da turnê “Caju”, que teve ingressos esgotados por todo o Brasil e se tornou um sucesso nas redes sociais desde o lançamento.

Sua apresentação está marcada para o domingo, 24, e terá repertório com músicas como "Tudo" e “Veludo Marrom”.

Festival Elos 2024: Alceu Valença faz show gratuito em Fortaleza

Neste ano, o evento apresenta line-up com mais de 20 artistas. No sábado, 23, a grande atração da noite é Alceu Valença, o cantor pernambucano dono do sucesso “La Belle de Jour””. Ele apresenta o show “Alceu Dispor”, que reúne marcantes canções, como “Anunciação”, “Tropicana”, “Taxi Lunar”, “Coração Bobo”, entre outras.

As faixas de Carnaval do artistas também estão incluídas no repertório. Também compõem o festival artistas do forró como Vanessa, A Cantora e Iara Pâmela; samba por Gabi Nunes e Belinho; e blocos de Carnaval tradicionais na cidade, a exemplo de Pra Quem Gosta é Bom, Bloco Mambembe e Luxo da Aldeia.

ProgramaçãoCOMPLETA

Sábado, 23 de novembro

Alceu Valença



Khrystal e Juliana Linhares convidam Josyara



O Cheiro do Queijo recebe Zé de Guerrilla e Carú Lina



Pra Quem Gosta é Bom convida Bloco Mambembe e Luxo da Aldeia



Cortejo Farra da Jangada



DJ Viúva Negra



Comme Inna Di Dance Sound System + convidados.

Domingo, 24 de novembro

Liniker



Samba e Água Fresca: Dipas, Gabi Nunes, Belinho e Theresa Raquel



Mulher Barbada recebe Camaleoa e Agê



Vanessa A Cantora, Iara Pâmela, Bete Nascimento e Daniella Campelo



DJ Silas



Comme Inna Di Dance Sound System + convidados.



Festival Elos 2024

Quando: 23 e 24 de novembro

23 e 24 de novembro Onde: Aterrinho da Praia de Iracema

Aterrinho da Praia de Iracema Gratuito