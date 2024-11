Guia Vida&Arte CasCor oferece guia completo para evento na Praia de Iracema

Foto: Aurelio Alves Casa O POVO compõe evento que segue aberto ao público até dia 8 de dezembro na avenida Almirante Barroso, 500

Quem circular pelo endereço avenida Almirante Barroso, número 500, vai encontrar uma publicação rica em informação e referências estéticas. É queo Grupo de Comunicação O POVO acaba de lançar o Guia Vida & Arte CasaCor Ceará 2024.

A quarta edição desse formato de publicação—que já inclui Guia temático de programação infantil, por exemplo —chega ao público com uma proposta totalmente dedicada ao universo da arquitetura, design, decoração e paisagismo. O material captura a essência do evento e oferece uma visão ampla sobre a mostra e o impacto do trabalho na Praia de Iracema, onde ocorre a CasaCor neste ano.

Diferentemente das edições anteriores, que exploraram uma diversidade de atividades culturais e de entretenimento, este Guia Vida&Arte é voltado exclusivamente para o evento. Para Larissa Viegas, coordenadora editorial, o produto é um importante recurso da conservação da memória do povo cearense.

"Essa edição traz um tema específico, focado na CasaCor e em tudo o que envolve esse universo. Temos entrevistas com figuras-chave, como a diretora do evento, e abordamos a relevância da Praia de Iracema como cenário para essa edição", destaca.

Diretora do evento desde 1999, Neuma Figueredo relembra como acontece essa unidão entre a CasaCor e o jornal mais longevo em circulação no Estado. "A parceria com O POVO é resultado de uma ideia inspiradora da Luciana Dummar (presidente institucional e publisher), que, em várias conversas comigo, enxergou o potencial dessa colaboração para ampliar ainda mais o impacto da CasaCor Ceará", pontua.

É a segunda vez que a mostra acontece nesse bairro, valorizando a memória afetiva e a relação dos cearenses com o local. A estrutura que abriga o evento, será transformada em um shopping após o término da mostra, preservando elementos originais e continuando a movimentar a região.

O Guia também apresenta cada um dos 40 ambientes criados pelos arquitetos e designers, com destaque para o espaço Casa O POVO, assinado pelos arquitetos Ticiana Sanford e Rodrigo Porto.

"O Guia Vida&Arte serve como um material dinâmico, documentando aspectos da mostra com conteúdo curioso. Acredito que o material impacta positivamente esta edição, pois oferece ao visitante uma visão clara e uma compreensão profunda do tema 'De Presente, o Agora", ressalta Neuma.

Para o editor-chefe de Cultura e Entretenimento do O POVO, Renato Abê, o Guia Vida&Arte CasaCor é mais do que uma simples publicação. “A ideia é reunir as informações úteis para que o público consiga ter a melhor experiência possível com o evento”, ressalta.

O material permite que os visitantes explorem as nuances de cada espaço e compreendam como os ambientes se distribuem ao longo do prédio. Segundo Abê, o material foi criado para destacar o que merece atenção diferenciada em uma "roupagem atraente".

Inspirada na história do jornal O POVO, a Casa O POVO busca recriar a atmosfera acolhedora de uma sala de estar, onde visitantes podem explorar capas históricas e sentir-se parte do legado do jornal. “É como entrar nas salas do jornal, repleta de memórias e cores”, ressalta Larissa.

A coordenadora do evento complementa a jornalista e destaca como o espaço está conectado ao tema. “O espaço Casa O POVO, desenvolvido pelos talentosos profissionais Ticiana Sanford e Rodrigo Porto, traz uma linda homenagem às memórias afetivas e culturais, conectando-se de forma profunda ao tema deste ano”, explica.

Outra seção do Guia valoriza o design e a produção artesanal cearense, com matérias sobre peças assinadas por designers locais e a parceria com a CeArt Ceará, que leva conhecimento técnico e de gestão a artesãos do interior do Estado. "É um projeto que celebra a originalidade e o talento do Ceará", afirma a coordenadora.

Assim como no sucesso de edições anteriores, o Guia Vida&Arte convidou arquitetos e designers para compartilharem suas recomendações culturais e artísticas. Entre as dicas, estão espaços como galerias de arte, museus e até sugestões de filmes e séries, promovendo uma imersão completa no universo da arquitetura e do design.

Com um projeto gráfico assinado por Gil Dicelli e design gráfico desenvolvido por Malu Mendes, o Guia assume o espírito criativo da CasaCor, utilizando um texto que remete à fachada do evento. "Pensamos cada detalhe para que o leitor se sinta imerso na experiência da CasaCor e inspirado a descobrir os ambientes", conta Larissa.

A capa desta edição do projeto contém uma homenagem a uma obra da artista plástica cearense Azuhli (1995 - 2024), o tributo à memória afetiva e à presença histórica da artista, que morreu em maio deste ano.

A coordenadora editorial do Guia destaca que, aos interessados em explorar a CasaCor, o produto oferece uma seção para anotações, incentivando a interação com os espaços. "Queremos que o leitor se veja na CasaCor e que o guia seja uma ferramenta para ele aproveitar ao máximo a visita", destaca Larissa.

Também coordenador editorial do Guia, Abê também destaca o valor artístico e arquitetônico do evento. “É um guia superbonito que reflete muito das artes, da força do design e das belezas da arquitetura do nosso Estado”, acrescenta. Dessa forma, o público é convidado a uma experiência imersiva e bem-informada, aproveitando ao máximo cada detalhe da mostra.

A quarta edição do Guia Vida&Arte está disponível gratuitamente no portal O POVO e também na própria CasaCor, onde visitantes podem retirar seu exemplar e conhecer todos os detalhes dessa edição especial.

A 26ª edição da CasaCor Ceará segue em exposição até o dia 8 de dezembro. Com 40 ambientes distribuídos em 6 mil metros quadrados, a mostra traz Lofts, Estúdios, um apartamento completo e uma área externa arborizada, projetados por 52 profissionais.

Além disso, o evento conta com opções gastronômicas e uma ala comercial, incluindo Bar Moleskine, Nusse Café, Restaurante Mayú, Sorveteria Pardal e lojas de design e artesanato local, além de um bar secreto exclusivo para convidados.

Guia Vida & Arte: Casa Cor

O conteúdo do Guia Vida&Arte também se desdobrará em ambiente digital no portal O POVO, que já pode ser acessado em: opovo.com.br/vidaearte/guia-vidaearte.

CasaCor Ceará 2024

Quando: terça a sábado, 16h as 22h. Domingos e feriados, 15h as 21h

Onde: CasaCor Ceará (avenida Almirante Barroso, 500 - Praia de Iracema)

Quanto: a partir de R$ 45 (meia)

Instagram: @casacorceara