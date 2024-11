Horóscopo: previsão para seu signo hoje, sábado, 9 de outubro

ÁRIES

O momento tende a favorecer o fluxo comunicativo e estimular um prazeroso compartilhamento de experiências com suas redes. No entanto, busque avaliar a conveniência em expor detalhes da sua vida, buscando preservar sua intimidade.

TOURO

Cuidado para não adotar responsabilidades em demasia. O encontro Lua-Júpiter pode ser sugestivo de ganho de produtividade, favorecendo o andamento dos projetos profissionais e sua reputação no meio em que atua.

GÊMEOS

Busque trabalhar sua resiliência. Lua e Júpiter harmonizados entre a área espiritual e seu signo tendem a promover uma ampliação das sensibilidades e dos horizontes pessoais. Procure ser consciente das dificuldades e paciente quanto aos objetivos a longo prazo.

CÂNCER

É preciso ser seletiva nas companhias. As energias harmonizadas de Lua e Júpiter tendem a promover uma redescoberta do seu potencial interior em meio à superação dos desafios. Mesmo que as tarefas sejam desgastantes, a superação pode lhe trazer aprendizado.

LEÃO

É importante equilibrar as demandas familiares e profissionais para mitigar os fatores de estresse. Lua e Júpiter se harmonizam no circuito dos relacionamentos, podendo sugerir prosperidade por meio da soma de talentos e apoio emocional mútuo.

VIRGEM

Procure expandir seus horizontes profissionais, visto que Lua e Júpiter harmonizados entre si podem ampliar sua percepção das oportunidades. Contudo, é importante estudar as possibilidades antes de dar um passo decisivo.

LIBRA

É preciso manter a mente aberta e valorizar as trocas culturais, tomando o cuidado de definir limites para os gastos com o social. A harmonia Lua-Júpiter tende a nutrir a autoestima e mostrar um momento em que você se permite vivenciar experiências.

ESCORPIÃO

Lua e Júpiter no circuito da vida privada podem mostrar um momento favorável à vivência da intimidade e da cumplicidade com as pessoas da sua estima. Mas busque ser cautelosa com os dramas de cada um, evitando se mostrar invasiva, já que a tensão entre Sol, Lua e Urano pode sugerir desafios.

SAGITÁRIO

É preciso ser moderada na gestão de conflitos. A Lua no setor comunicativo pode se harmonizar com Júpiter na área de relacionamentos, aflorando seu lado extrovertido e colaborativo, o que ajuda com uma articulação coletiva das mais eficazes.

CAPRICÓRNIO

Desafios coletivos tendem a ganhar corpo, o que pede capacidade de negociação. Lua e Júpiter harmonizados podem mostrar um momento em que a dedicação às rotinas impacta positivamente em seu bem-estar, o que contribui com a economia doméstica.

AQUÁRIO

O idealismo pode lhe motivar a buscar expansão e romper com o convencional. No entanto, é importante agir com critério e senso de limite. Tente rever suas estratégias. Seu carisma tende a aflorar, o que ajuda no trato social e com sua imagem pública.

PEIXES

O recolhimento pode favorecer a estruturação de ideias e atender à necessidade de discrição. A Lua na área de crise tende a mostrar um momento de resgate da força interior, que por sua vez encontra nutrição no seio da família.





o anjo HEKAMIAH

Protege os soberanos e militares; dá a vitória, previne contra as seduções; confere um caráter franco, leal e valente, suscetível em questões de honra, fiel a seu juramento e apaixonado por Vênus. O gênio contrário domina sobre os traidores, provocando traições, seduções e revoltas. Quem nasce sob esta influência, tem uma aura natural de paz. Sua sinceridade é sempre refletida.

O SANTO São Teodoro

O significado de seu nome, "dom de Deus", tem tudo a ver com os talentos especiais que Teodoro demonstrou durante toda a vida. O religioso, nascido na segunda metade do século VI na Galícia, hoje França, desde pequeno demonstrou ter realmente vindo ao mundo para a edificação da Igreja, terminando seus dias como instrumento dos prodígios e graças que brotavam à sua volta.

Diz a tradição que, já aos oito anos, procurava lugares escondidos e solitários para rezar. Depois, quando adolescente, chegou a cavar uma gruta na capela de São Jorge, especialmente para ali entregar-se à oração e a contemplação. Sua festa é muito celebrada pelos católicos do mundo todo, especialmente na França, Alemanha e entre os cristãos de língua eslava.