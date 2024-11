Programe-se: confira agenda cultural deste sábado, 9 de novembro (9/11)

Foto: Jeff PACHOUD / AFP Amy Winehouse completaria 38 anos hoje, 14 de setembro. Na foto de 29 de junho de 2007, a cantora britânica se apresenta no palco durante o Eurockeennes Music Festival em Belfort

O Alenca's Bar recebe neste sábado, 9, o show beneficente "Rock Pela Causa". Com apresentações de três bandas de rock, o evento visa arrecadar recursos financeiros para ajudar Arnoldo, que sofreu traumatismo craniano após grave acidente de ônibus. Participam da ação a banda Sk85, Luma Bela e Redzone. Todo o valor arrecadado será destinado à família de Aroldo.

Quando: sábado, 9, a partir das 16 horas

sábado, 9, a partir das 16 horas Onde: Alenca's Bar (R. Gustavo Sampaio, 692 - Parquelândia)

Alenca's Bar (R. Gustavo Sampaio, 692 - Parquelândia) Quanto: R$ 8 (couvert destinado à causa)

R$ 8 (couvert destinado à causa) Mais informações: Instagram





Cine Ar Livre

O projeto Cine Ar Livre realiza edição no Residencial José Euclides, no bairro Jangurussu, neste sábado, 9. Essa é a penúltima itinerância da iniciativa, que leva programação variada de filmes ao ar livre para toda a comunidade. Serão exibidos o documentário "A Mulher da Pele Azul" (2019), a comédia cearense "Tá Roxeda" (2023) e o longa-metragem "Nosso Sonho" (foto), de 2023, que fala sobre a dupla Claudinho & Buchecha, ícone do funk melody brasileiro.

Quando: sábado, 9, às 17 horas

sábado, 9, às 17 horas Onde: Residencial José Euclides (Rua C, Quadra 10 B - Zona Viva - Jangurussu)

Residencial José Euclides (Rua C, Quadra 10 B - Zona Viva - Jangurussu) Gratuito





Camerata de Cordas

A Camerata de Cordas da Universidade Federal do Ceará (UFC) realiza concerto dedicado à música brasileira. A apresentação contempla compositores de várias épocas e regiões do Brasil, especialmente os cearenses. Músicas de Alberto Nepomuceno, Ednardo, Fausto Nilo, Fagner, Luiz Gonzaga, Pixinguinha, Alceu Valença, Heitor Villa Lobos e de outros nomes compõem o espetáculo. O grupo é composto por 25 alunos e apresenta um repertório que vai desde obras clássicas até trilhas sonoras de videogames.

Quando: sábado, 9, às 18 horas

sábado, 9, às 18 horas Onde: Museu da Imagem e do Som do Ceará (Av. Barão de Studart, 410 - Meireles)

Museu da Imagem e do Som do Ceará (Av. Barão de Studart, 410 - Meireles) Gratuito





Narrativas Afrobrasileiras

Integrando a programação do II Festival Afrocearensidades, a Biblioteca Estadual do Ceará promove a contação de Histórias "Árvore de Histórias - Narrativas Afrobrasileiras".

Quando: sábado, 9, às 15 horas

sábado, 9, às 15 horas Onde: Bece (Av. Pres. Castelo Branco, 255 - Moura Brasil)

Bece (Av. Pres. Castelo Branco, 255 - Moura Brasil) Gratuito