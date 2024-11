Programe-se: Confira agenda cultural de domingo, 10 de novembro (10/11)

Foto: Leticia Miranda/Divulgação Marcos Almeida

O compositor e intérprete mineiro Marcos Almeida chega a Fortaleza nesta sexta-feira, 8, com a sua turnê 24, que tem formato "one-man-band". O artista apresenta, em seu repertório, releituras de músicas que fizeram sucesso no Brasil, assim como de faixas inéditas do seu novo álbum, inspiradas no mundo náutico e nas experiências de um mineiro que mora na beira da praia.

Quando: domingo, 10 às 17 horas

Onde: Theatro Via Sul Fortaleza (Theatro Via Sul Fortaleza (Avenida Washington Soares, 4335)

Quanto: a partir de R$ 50 - assinantes do OP possuem desconto de 40% no ingresso inteira na bilheteria e no site Uhuul.com com o cupom OPOVO40





Carambola

Em parceria com o Sesc, a Biblioteca Estadual do Ceará promove a contação de histórias "Carambola", com o Grupo Carambola Artes e Eventos. A ação une textos de obras infantis com temas variados.

Quando: domingo, 10, às 10 horas

Onde: Bece (Av. Pres. Castelo Branco, 255 - Moura Brasil)

Gratuito

Instagram: @bece_bibliotecaestadualdoceara

Chegada do Papai Noel

O Papai Noel do Iguatemi Bosque chega ao shopping neste domingo, 10, por meio de um sobrevoo de helicóptero. O cortejo do bom velhinho continua ainda pelas ruas de Fortaleza com parceria da caravana Coca-Cola.

Quando: domingo, 10, a partir das 17h30min

Onde: Iguatemi Bosque (Av. Washington Soares, 85 - Edson Queiroz)

Gratuito

Carambola



Em parceria com o Sesc, a Biblioteca Estadual do Ceará promove a contação de histórias “Carambola”, com o Grupo Carambola Artes e Eventos. Os textos a serem lidos são de teor infantil prometem desenvolver a imaginação das crianças com temas variados.

Quando: domingo, 10, às 10 horas

Onde: Bece (Av. Pres. Castelo Branco, 255 - Moura Brasil)

Gratuito

Mais informações: @bece_bibliotecaestadualdoceara/

Jazz intimista

Neste domingo, 10, o restaurante e ambiente cultural Esquina Brasil/Nega Teresa promove festa com programação musical intimista a partir das 14 horas, com shows de jazz realizados por Moacir Bedê e participação especial de Loren Gualda

Quando: domingo, 10, a partir das 14 horas

Onde: Esquina Brasil/Nega Teresa (Av. Antônio Sales, 3177 - Dionísio Torres)

Quanto: R$ 20 (couvert)

Mais informações: @degagecomunicacao e (85) 85 9.8884-3177