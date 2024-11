'Ainda Estou Aqui': filme já arrecadou R$ 8,5 milhões nos cinemas

Foto: RT Feautures/Divulgação "Ainda Estou Aqui" já atraiu mais de 350 mil pessoas para os cinemas

O filme “Ainda Estou Aqui”, do cineasta brasileiro Walter Salles, foi um sucesso em seus primeiros dias em cartaz.

De acordo com a CNN Brasil, dados da Associação Brasileira das Empresas Exibidoras Cinematográficas (Abraplex) mostram que mais de 353 mil espectadores foram atraídos em seu primeiro fim de semana de estreia.

O veículo também informa que na arrecadação, a associação divulgou que, em quatro dias, o longa faturou R$ 8,5 milhões. Vale lembrar que apenas no dia da estreia — que ocorreu na quinta-feira, 7 de novembro — a produção faturou cerca de R$ 1,1 milhão em bilheteria.

Com o sucesso do público, o filme nacional assumiu o primeiro lugar da Comscore Brasil como filme mais assistido, deixando para trás obras como “Todo Tempo que Temos”, “Venom 3”, “Operação Natal” e “Arca de Noé”.

"Ainda Estou Aqui" está em cartaz nos cinemas de todo o Brasil

“Ainda Estou Aqui” é baseado na história real da família de Rubens e Eunice Paiva, contada no livro homônimo escrito pelo filho do casal Marcelo Rubens Paiva.

A trama acompanha a história do casal com seus filhos durante a década de 1970, que muda completamente quando Rubens Paiva (Selton Mello) é levado por militares à paisana e desaparece. A partir disso, o filme mostra Eunice, vivida por Fernanda Torres, na busca pelo marido e por continuar a cuidar dos filhos.

O filme vem sendo destaque não apenas na mídia nacional, mas na internacional também. Fernanda Torres é cotada como um dos nomes a serem indicados ao Oscar na categoria de “Melhor Atriz”.

O longa-metragem já está em cartaz em todo território nacional. Em Fortaleza, “Ainda Estou Aqui” está em cartaz nos cinemas dos shoppings Messejana, Via Sul, Benfica, Jóquei, Riomar e Riomar Kennedy, North Shopping, Iguatemi Bosque e Parangaba, além do Cinema do Dragão.