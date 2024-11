Horóscopo: previsão para seu signo hoje, terça, 12 de novembro

ÁRIES

O desejo por novas experiências deve ser conduzido com responsabilidade, por isso tente não se deixar levar por oportunidades aparentemente fáceis. Vênus na área profissional tende a se mostrar um momento de criatividade e prazeres associados ao trabalho, além de conquistas que elevam a autoestima.

TOURO

Intercâmbios culturais podem lhe atrair, bem como viagens a locais exóticos. As atividades ligadas ao intelecto tendem a lhe proporcionar prazeres especiais com Vênus na área espiritual, o que amplia sua percepção para a beleza que há na simplicidade da vida.

GÊMEOS

Momento de rever a trajetória das suas parcerias e se permitir algumas mudanças. Procure se libertar de condicionamentos limitantes. Vênus no setor íntimo pode promover transformações em seu jeito de encarar as relações, visto que seu senso de valorização pessoal aumenta, o que lhe deixa criteriosa.

CÂNCER

A intimidade pode se fazer presente na rotina, no compartilhamento das demandas e dos prazeres. Vênus pode marcar um momento de sinergia nas relações, por isso busque se aproximar das pessoas que estima e fortalecer os vínculos de confiança.

LEÃO

As relações tendem a se beneficiar da passagem de Vênus pelo setor das rotinas, que sugere um momento de harmonia interior com reflexo na coletividade. Essa tendência lhe acompanha em diversos segmentos da sua vida, especialmente se a dinâmica fizer parte do dia a dia. Busque somar talentos.

VIRGEM

Momento de trocas culturais, por isso busque se permitir vivenciá-las. Os prazeres da vida podem ganhar maior importância com o ingresso de Vênus no setor social, revelando uma fase oportuno para desenvolver suas habilidades criativas. É importante interagir com suas redes.

LIBRA

Procure valorizar a beleza da simplicidade da rotina e a afetividade na convivência com as pessoas próximas, o que fortalece o círculo íntimo. Seu lado refinado pode aflorar com a entrada de Vênus no setor familiar, o que lhe leva a fazer melhorias no ambiente doméstico, a fim de deixá-lo agradável.

ESCORPIÃO

Seu potencial criativo tende a aflorar e dar uma abordagem original às suas iniciativas, marcando uma fase socialmente estimulante. O ingresso de Vênus no setor das ideias e da comunicação tende a motivar a busca por prazeres intelectuais, deixando sua vida ainda mais agradável.

SAGITÁRIO

Tente exercitar seu potencial criativo. A energia de Vênus influencia o setor material, podendo marcar um momento em que você se mostra aberta com relação às aquisições. Cuidado com a tendência à extravagância, mesmo que esteja passando por um momento próspero do ponto de vista material.

CAPRICÓRNIO

Tente cuidar dos interesses pessoais, buscando extrair maior prazer pela vida. Vênus tende a aflorar sua sensualidade ao entrar em seu signo, de forma que o magnetismo pessoal fica mais forte, atraindo as pessoas ao seu redor. A beleza exterior pode se aliar ao carisma, o que lhe deixa radiante.

AQUÁRIO

É preciso canalizar seus sentimentos para os processos criativos. Vênus adentra a área de crise, podendo evidenciar um momento de fragilidade para a autoestima, pois as carências afloram, associadas a situações de instabilidade na vida pessoal e afetiva.

PEIXES

Prazeres coletivos podem lhe aguardar. Sua postura tende a ser marcada pela generosidade com a entrada de Vênus no setor das amizades, mostrando um momento de dedicação aos vínculos sociais. O desejo de partilhar experiências com pessoas da sua estima lhe estimula a se engajar nas atividades.





o anjo LEUVIAH

O gênio da memória e da inteligência; a sua influência torna a pessoa resoluta, amável e alegre, modesta e paciente. O gênio contrário provoca aflições, perdas, sofrimentos, depravação e desespero. Quem nasce sob esta influência é amável, jovial, modesto em suas palavras e simples em sua maneira de ser. Suportará adversidades com paciência, pois sabe que isto é uma forma de evolução material e espiritual.

O SANTO São Josafá

São Josafa, cujo nome de batismo era Josafat Kuntsevych, foi um santo da Igreja Católica, conhecido por seu papel notável na defesa da fé e da unidade entre as Igrejas Católica e Ortodoxa no século XVII. Sua vida é um exemplo inspirador de liderança eclesiástica e dedicação à causa da reconciliação e unidade cristã.

Nascido em 1580 em Volodymyr, na atual Ucrânia, então parte do Reino da Polônia e do Grão-Ducado da Lituânia, São Josafa cresceu em uma família ortodoxa. No entanto, após entrar em contato com a Igreja Católica, ele se converteu e ingressou na Ordem Basiliana, uma ordem religiosa que seguia o rito oriental. Ele foi ordenado sacerdote e, posteriormente, tornou-se bispo e, mais tarde, arcebispo de Polotsk, na atual Bielorrússia.