Mais que obras, história: escola cearense de artes expande ações de restauro

Foto: Lorena Louise/ Especial para O POVO Fortaleza- CE, Brasil, 31-10-24: Alunos da turma de restauração de quadros da Escola de Artes e Ofícios.(Foto: Lorena Louise/ Especial para O POVO)

Uma casa que não esquece em suas paredes a história pela qual passou. Em cada cômodo, uma faixa de tinta revela todas as cores com as quais aquele ambiente já foi pintado. Testemunho discreto, mas essencial para uma casa que vive da memória e da restauração.

Inaugurada em 2002, a Escola de Artes e Ofícios Thomaz Pompeu Sobrinho (EAOTPS) é uma instituição administrada desde 2006 pelo Instituto Dragão do Mar, sob contrato de gestão com a Secretaria da Cultura do Estado do Ceará. O casarão amarelo abriga atividades pedagógicas voltadas para a capacitação em conservação e restauração do patrimônio cultural material. Direcionada a jovens estudantes de escolas públicas e/ou em situação de vulnerabilidade social, o equipamento também atua no estímulo e desenvolvimento de projetos voltados à valorização e recuperação do patrimônio cultural imaterial do Ceará.

O local que hoje funciona como expoente na formação de profissionais de conservação e restauração no Estado era, já no anos 1930, um casarão representativo da ocupação burguesa no bairro Jacarecanga. Residência de Thomaz Pompeu Sobrinho, neto do Senador Pompeu, a casa preserva peculiaridades da época, contando sobre o modo de vida que permanece na memória de muitos fortalezenses.

Neste ano, a casa celebra seus 95 anos desde sua edificação pela família Pompeu. O salão azul, entrada principal, remonta hoje à sala de estar de uma família imponente na década de 1970, com móveis originais e a sala repleta de pinturas parietais.

Por vezes, a escola ocupa o espaço para realizar restaurações de obras maiores. E, como um bom organismo vivo, entre os cursos ofertados, a EAOTPS também oferece uma especialização em restauração de pinturas parietais, criando um espaço onde os conhecimentos adquiridos são a pedra fundamental na sustentação e conservação da escola.

Os cursos de especialização são oferecidos àqueles que completam o módulo básico de restauro e desejam aprofundar os estudos na área. O curso inicial de restauro possui duração aproximada de três meses, com módulos teóricos e práticos. Na parte prática, os alunos têm a oportunidade de realizar o restauro de obras que compõem o acervo do governo estadual.

Atualmente, a turma do curso de conservação e restauração está realizando a restauração do quadro "Jangadeiros do Ceará", de Vicente Leite. Essa atividade é a culminância do módulo prático do curso, que, apenas neste ano, finaliza sua quarta edição. Os alunos iniciaram o trabalho no dia 14 de outubro deste ano, com previsão de término para o meio de novembro, embora essa data possa variar de acordo com as etapas do processo.

Em junho de 2021, os alunos que realizavam o módulo prático deste mesmo curso restauraram uma obra que retrata a Sagrada Família, também de Vicente Leite. Na obra, estão Maria, Jesus Cristo ainda jovem e São José. Datada de 1923, a tela estava sob guarda do centenário Teatro São José e, após o processo de estabilização e recuperação, retornou à casa e foi realocada logo acima do palco.

Para Antônio Vieira, artista, professor da escola e restaurador, a importância da formação reside na responsabilidade que o trabalho envolve. A jovialidade do público-alvo, que poderia atenuar as responsabilidades dos estudantes, serve, no final, como impulso contrário. Desde o início, os alunos são instigados a encararem as obras com as quais lidam como verdadeiros objetos de pesquisa. Com essa visão ampla, torna-se mais fácil entender que estão intervindo em um conteúdo de extrema relevância para a memória histórica e artística do estado.

"Partimos do princípio de que trabalhamos com obras que contam a história do Estado, do mundo. Por essa relevância histórica, ela tem também uma relevância monetária muito grande, trazendo essa responsabilidade da intervenção em um bem histórico de valor artístico incalculável. Desde cedo, eles entendem que aquela obra em que estão trabalhando tem importância para a cidade como espaço físico e para a preservação da memória patrimonial do país e, sobretudo, do Ceará", conta o professor, que também é ex-aluno da casa.

E é nessa perspectiva, restaurando obras de grande relevância histórica para o Estado, que os alunos da EAOTPS saem do curso com uma conscientização sobre a preservação do patrimônio histórico. Consciência essa que se expande para os patrimônios materiais e imateriais.

Escola de Artes e Ofícios Thomaz Pompeu Sobrinho

Onde: sede da Escola de Artes e Ofícios Thomaz Pompeu Sobrinho (Av. Francisco Sá, 1801, Jacarecanga)

Quando: de segunda a sexta, de 08h às 17h

Mais informações: (85) 9278-5046

@escolaarteseoficios.tps