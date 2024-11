Programe-se: confira agenda cultural desta terça-feira, 12 de novembro (12/11)

Foto: Gonçalo Ivo/Reprodução Galeria Multiarte inaugura exposição "Zeitgeist - Gonçalo Ivo"

Estreia nesta terça-feira, 12, a exposição "Zeitgeist - Gonçalo Ivo", que reúne 56 pinturas em tela, madeira, papel e pedra produzidas pelo artista plástico Gonçalo Ivo nos últimos cinco anos. Com curadoria de Luiz Chrysostomo de Oliveira Filho, o evento de abertura da mostra, com debate entre artista e curador, acontece mediante confirmação no WhatsApp: (85) 99940-0033.

Quando: abertura nesta terça-feira, 12, às 19 horas; visitação de segunda a sexta-feira, de 9 às 18 horas

CASACOR Ceará

Segue disponível a 26ª edição da CasaCor Ceará. A mostra se desdobra em 40 ambientes criados por profissionais renomados do Brasil. Entre os espaços, destaque para a Casa O POVO.

Quando: até 8 de dezembro, de terça-feira a sábado, das 16h às 22h; domingos e feriados, das 15h às 21h

Caminhos do Caldeirão

A Vila da Música promove nesta terça-feira, 12, uma roda de conversa sobre a identidade sonora do documentário "Caminhos do Caldeirão - A Diáspora", que será exibido no Auditório Izaíra Silvino. Integram o debate os professores Sandro Leonel e Giorgio Leonel, com mediação de Marcos Leonel.

Quando: segunda-feira, 12, a partir de 15 horas

En La Caliente

Estreia nesta terça-feira, 12, o filme cubano "En La Caliente - Contos de um Guerreiro do Reggaeton". O longa-metragem compõe a programação da mostra competitiva Ibero-americana do 34ª Cine Ceará e narra o retrato trágico de um dos artistas mais importantes e esquecidos da Cuba contemporânea. O documentário, escrito e dirigido por Fabien Pisani, dá destaque para a juventude, dança, liberdade e rebelião.

Quando: terça-feira, 12, às 19h30min

Karaokê

Dia de karaokê! Nesta terça-feira, 12, o Mauá Bar e Cozinha organiza dia especial com palco livre para apresentações musicais do público do restaurante. De pop internacional aos clássicos do sertanejo, o repertório quem decide é o cliente que pega no microfone e canta para a "galera do bar". Para acompanhar a festa, a cozinha oferece promoção de pizzas.

Quando: terça-feira, 12, a partir das 17 horas

