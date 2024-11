Seminário Ceará Filmes segue com inscrições abertas até 13 de novembro

Foto: Divulgação/ Cine Ceará Mais pesado é o céu participou do 51º Festival de Cinema de Gramado, onde foi agraciado com três prêmios.

Na próxima segunda-feira, 18, e terça-feira, 19, o Museu da Imagem e do Som (MIS) e a Escola Porto Iracema das Artes recebem o Seminário Ceará Filmes. O encontro, promovido pela Secretaria da Cultura do Governo do Estado do Ceará (Secult), será realizado de forma presencial e on-line, com o objetivo de reunir gestores, instituições e profissionais do audiovisual cearense e nacional.

As inscrições são gratuitas e podem ser feitas até quarta-feira, 13, no site do Mapa Cultural, que também disponibiliza a programação completa do evento. Podem participar produtores audiovisuais independentes, gestores culturais, pesquisadores, representantes da sociedade civil e outros interessados no audiovisual cearense.

O Seminário Ceará Filmes surge como uma ação estratégica para reforçar ainda mais a consolidação do Ceará como um polo audiovisual reconhecido Brasil afora. O evento coroa um ano muito produtivo para o setor no Estado — marcado pela presença de filmes cearenses em destaque em festivais de outros países e nas salas de cinema nacionais.

Com a participação de importantes nomes do setor, o seminário terá mesas-redondas e escuta ativa de grupos da sociedade civil. O objetivo é fomentar a troca de conhecimentos e coletar propostas para a construção de um diagnóstico-base do setor audiovisual, liderado pelo consultor Alfredo Manevy, ex-presidente da SPCine (2014-2016) e ex-secretário executivo do Ministério da Cultura, o MinC, de 2008 a 2010.

Gestor e pesquisador, Alfredo Manevy dividirá a escuta em três eixos temáticos, sendo eles "Desenvolvimento econômico", "Desenvolvimento artístico, Acesso e Inovação" e "Integração regional, Internacionalização e Transversalidade".

Em entrevista ao Vida&Arte, Alfredo aponta: "O objetivo dos eixos temáticos é definir um diagnóstico claro de quais são os potenciais do setor para que a Ceará Filmes atue com muita clareza sobre eles".

"Buscamos tratar de questões gerais da política pública para o audiovisual. São a política e as suas finalidades que irão definir o melhor modelo de organização. Os eixos aglutinam questões que vão da economia ao acesso, do artístico à comercialização", completa Alfredo.

O consultor também ressalta a importância do tema economia para o audiovisual cearense: "É valioso porque esse é um dos setores com grande potencial de emprego e renda". Alfredo complementa que "a acessibilidade e a formação de público são o que permite que os filmes cheguem à sociedade, sem isso o ciclo do cinema não se realiza".

Coordenadora de Cinema e Audiovisual da Secult Ceará, Camila Vieira explica qual foi o caminho seguido até a realização do evento: "A concepção do seminário surgiu a partir de dois grupos de trabalho formados pela secretaria, compostos por representantes do setor audiovisual local e dos equipamentos culturais da Secretaria".

A partir das discussões desses grupos, a ideia da criação da Ceará Filmes, empresa pública ou agência de desenvolvimento do audiovisual cearense, tomou forma. A proposta é que essa instituição seja responsável pelo desenvolvimento e sustentabilidade do audiovisual cearense.

A Ceará Filmes será uma entidade criada a partir dos objetivos e diretrizes definidos pelo Programa Ceará Filmes, instituído pela Lei nº 17.857/2021, que estabelece o Programa Estadual de Desenvolvimento do Cinema e Audiovisual.

Este programa abrange toda a cadeia produtiva do audiovisual cearense, com eixos voltados para criação e produção, distribuição e comercialização, exibição, infraestrutura de serviços, formação, preservação e memória, além de tratar sobre as relações institucionais.

Foi com base nesse programa que, dentro da Secult, foi criada a Coordenadoria de Cinema e Audiovisual, em funcionamento desde 2022. O órgão acompanha as políticas de cinema e audiovisual e executa os editais da área. "Também estamos trabalhando na estruturação do Sistema Estadual do Cinema e Audiovisual", explica Camila.

"Além disso, estamos à frente do projeto Cinema da Cidade, que integrará a rede pública de exibição do Ceará, junto ao Cineteatro São Luiz e Cinema do Dragão. Também estamos dialogando com o setor de jogos, agora vinculado ao audiovisual, entre outras frentes de atuação", detalha a coordenadora.

As discussões realizadas durante o seminário poderão influenciar diretamente as políticas públicas e as futuras ações da Ceará Filmes, garantindo que as necessidades e desafios dos cineastas locais sejam considerados na construção do futuro do audiovisual no Estado.

Esse novo passo para o segmento no Estado ocorre em meio às conquistas de um 2024 exitoso. Em agosto, pela primeira vez na história sete longas-metragens realizados por profissionais cearenses e gravados no Estado ocuparam, simultaneamente, as salas de cinema do País ou em sessões especiais.

Entre os destaques estão os longas: "A Filha do Palhaço" (2023), de Pedro Diógenes; "Estranho Caminho" (2023), de Guto Parente; "Greice" (2024), de Leonardo Mouramateus; "Mais Pesado é o Céu" (2023), de Petrus Cariry; e "Motel Destino" (2024), de Karim Aïnouz. Além disso, são citados os documentários "Memórias de Fé na Terra da Luz", de Augusto Cesar dos Santos, e "Mestras, de Ana Patrícia dos Santos, marcaram presença nos circuitos de exibição.

"Eu percebo com muito otimismo, mas também vejo com certa cautela em relação ao futuro. É bastante animador acompanhar a inserção de 7 longas-metragens cearenses que ficaram em cartaz simultaneamente nas salas de cinemas do Brasil. No entanto, penso que a cadeia produtiva do audiovisual cearense necessita ser fomentada como um todo e não apenas focada em produção", completa Camila.

Seminário Ceará Filmes

Quando: 18 e 19 de novembro

Onde: Museu da Imagem do Som-MIS (avenida Barão de Studart, 410, Meireles) e Porto Iracema das Artes (rua Dragão do Mar, 160, Praia de Iracema)

Inscrições gratuitas até 13 de novembro: mapacultural.secult.ce.gov.br/oportunidade/5745/